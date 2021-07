Tunisie: Portrait | Joe Lociano, auteur-compositeur de musique rock - La musique comme aventure

« Avec les outils modernes on a une infinité de sons qu'on peut explorer. Chaque nouveau son nous ouvre les portes d'un nouvel univers. Il y a aussi une grande vague de retour des sons des années 80 avec les outils d'aujourd'hui, c'est ce que j'explore actuellement . »

Auteur-compositeur de musique rock, Joe Lociano est connu dans le milieu rock tunisien et suivi par de nombreuses personnes sur les plateformes numériques. Il a sorti, le 23 mai dernier, son premier album « Aliback » sur Spotify, Deezer, Google play et sur d'autres supports .

Joe Lociano, c'est une dégaine, une attitude qui s'exprime par l'expression de sa singularité et une volonté de différenciation naturellement insoumise. Joe Lociano c'est beaucoup de choses, c'est, entre autres, un travail prolifique, beaucoup de matière et des idées à revendre. Portrait.

Derrière ce nom qui évoque la dualité en excluant tout manichéisme (Joe qui évoque la sympathie et Lociano qui renvoie au nom du célébre mafieux italo-américain Lucky Luciano), l'on trouve Mehdi Massaoudi, un grand passioné de musique, autodidacte et multi instrumentaliste qui a grandi dans la banlieu sud de Tunis. Du piano à l'âge de cinq ans, ado il s'initie à la guitare en jouant avec deux potes. Progressivement il intègre plusieurs groupes locaux de hard rock en tant que guitariste. En 2014, il fait sa première apparition sur la scène artistique en compagnie de l'auteur-compositeur-interprète Ridha Diki lors d'un concert à Ennajma Ezzahra. Ce dernier influencera son recours au dialecte tunisien dans ses titres.

« J'ai commencé à m' essayer à la guitare à l'age de 15 ans... Ma formation d'ingénieur m'a bouffé beaucoup de temps et je ne m'y suis investi completement qu'en 2018 avec des idées plein la tête... Composer est devenu plus fort que moi, un quotidien, une routine avec un minimum de 5 heures par jour. », raconte l'artiste.

Inspiré par la musique de Led Zepplin, David bowie, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana, Depeche mode, Beatles, pink Floyd ou smashing pumpkins et marylin mansonencore , l'artiste développe, par ailleurs, un son deep et énergétique qui lui est propre. Ses textes, en dialecte tunisien, se penchent sur les expressions singulières de l'être et de la vie. En décembre 2019, il sort son premier single intitulé « Aliback », qui sera par la suite le nomde son premier album que l'on a découvert en mai dernier.

Pop rock, rock électronique, du hard rock, du progressif, de l'alternatif, du grunge, du post punk, de industriel, du gothic rock, Joe Lociano s'abreuve de tout. Mais le rock qu'il joue, il le veut singulier en apportant de nouvelles palettes sonores avec des tonlités éléctroniques, futuristes ou les synthé jouent un role majeur (post punk /rock industriel /rock progressif).

« Avec les outils modernes on a une infinité de sons qu'on peut explorer. Chaque nouveau son nous ouvre les portes d'un nouvel univers. Il y a aussi une grande vague de retour des sons des années 80 avec les outils d'aujourd'hui, c'est ce que j'explore actuellement . », nous explique-t-il et d'ajouter: « c'est très cool d'expérimenter ça avec le dialecte tunisien qui a sa propre sonorité. »

Joe Lociano adore pousser les limites du possible, dans sa vie et dans sa musique, et s'aventurer dans des terres inconnues . Son univers musical accorde beucoup d'espace et de l'importance au visuel. Il a une affinité pour les univers en noir et blanc qu'on peut voir dans les vidéo-clip de ses titres « Aliback » et « Temseh » avec un coté urbain, un peu industriel.

Le grunge avec des couleurs saturées que l'on rencontre, nous dit-il, dans « Today » des Smashing Pumpkins, dans « Heart-Shaped Box » de Nirvana ou encore « Black Hole Sun » de Soundgarden.

« Il y a un groupe russe nommé Molchat Doma qui a pris de l'ampleur récemment. L'urbain l'architecture brutaliste/communiste aussi les grands batiments en béton font partie de leur identité visuelle... Je m' identifie à cet univers » nous livre-t-il.

Les thèmes qu'il aborde dans ses chansons dont il a signé la majorité des textes ( Temseh (linstinct et le désir), Aliback ( l'homme et la société ), « Ilwéh » (l'absurde), Horreia (la liberté ), Ija lhouni ( les relations toxiques) ), s'articulent, comme il le note, autour de l'idée commune du perpetuel combat avec soi... commentapprendre à se surpasser et à affronter ses phobies.

Joe Lociano travaille atuellement sur d'ambitieux projets et sortira bientôt le vidéo-clip de son titre « Sahra ». Bon vent!