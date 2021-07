Sénégal: Mairie de Sibassor - Pa Ibou Ndiaye prêt à escalader le barrage apériste

Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) de Sibassor Pa Ibou Ndiaye qui tenait hier, Vendredi 2 Juillet, un meeting dans l'un des quartiers les plus populaires de la commune a annoncé qu'avec ou sans choix porté sur sa candidature à la mairie de Sibassor, il va se présenter comme candidat de l'espoir. Et ceci simplement parce-que ce sont les populations elles-mêmes qui le désirent.

Pour lui et ses nombreux souteneurs qui se sont succédé au micro lors de cette grande manifestation, cette candidature est surtout synonyme d'un renversement de tendance. Autrement dit, dissuader l'arrogance au sein de l'institution municipale et les interminables conflits entre le maire Kalidou Djibril Niang et divers autres citoyens de la commune qui finissent parfois par atterrir en justice ou à la gendarmerie.

Pour d'autres besoins, cette fraction de la population de Sibassor dit avoir plébiscité la candidature de Pa Iba Ndiaye dans le but de corriger certaines imperfections liées à la sécurité des populations réparties de part et d'autre de la Nationale 1. Allusion de poser des ralentisseurs à l'entrée et à la sortie de leur commune afin de faire éviter les nombreux cas d'accident souvent mortels enregistrés tous les ans.

Dans leurs convictions, cette investiture obéit aussi à la volonté, mais surtout la décision de réclamer la paternité de l'entreprise industrielle de la Sonacos, car disent-elles, elles sont et demeurent les seules victimes de la pollution régulièrement dégagée par cette usine depuis sa création il y a plus d'un siècle.