Sénégal: Nagib Attye, attaquant de Renaissance (l2) - «Mon sinueux parcours de... presque professionnel»

interview

Pour avoir porté les couleurs nationales à plusieurs reprises, notamment en catégories jeunes et chez les «Lions» locaux, Nagib Attye, d'origine libanaise, a toutes les raisons du monde pour clamer haut et fort son amour pour son pays de cœur : le Sénégal. L'attaquant vedette de la Renaissance (L2) et capitaine de l'équipe s'est confié à cœur ouvert au journal Le Soleil, retraçant ainsi son parcours de footballeur parsemé d'embûches : à l'étranger, dans le championnat local, mais également en sélection.

Nagib, voulez-vous, pour les lecteurs du «Soleil», retracer votre parcours de footballeur ?

Je suis Nagib Attye, j'ai 26 ans. J'ai été formé à la Renaissance de Dakar jusqu'à l'âge de 16 ans. Un an après, j'ai commencé à jouer mes premiers matches en Ligue 2. C'était en 2011. J'ai joué les 6 dernières journées du championnat et j'avais marqué 3 buts. À mes 18 ans, toujours à la Renaissance, nous avions joué le tournoi de la montée et une finale de la Coupe du Sénégal que nous avions perdue aux tirs au but contre Hlm. Par la suite, je suis allé en Italie en Serie B, où j'ai fait 6 mois avant d'avoir une pubalgie, une blessure qui m'a donc coûté un contrat que je venais d'acter avec le club italien Livourne Fc. Je n'avais pas pu signer là-bas parce que le médecin du club m'avait prescrit 6 à 8 mois d'arrêt. De ce fait, je suis rentré à Dakar, je me suis soigné ici et j'ai repris avec Niarry Tally (Ngb) lors de la saison 2013/2014. Ça s'était plutôt bien passé. Après Ngb, je suis parti en Espagne en deuxième division au Sporting Gijon pour faire des tests. Ces essais se sont très bien passés. Mon agent, qui était en négociation avec le club, un diabétique, est décédé, alors que je devais signer quelques jours plus tard. J'étais en France pour faire mes valises et rejoindre l'Espagne lorsqu'on m'a annoncé cette triste nouvelle. Comme je n'avais que 19 ans, ça a été un choc pour moi. Il restait seulement 10 jours de mercato, j'ai été à l'arrêt une semaine. Je ne pensais plus vraiment au football. On m'a ensuite proposé d'aller en Belgique, au Royal Franc Borain, où j'ai fait 2 ans et demi. C'était deux belles saisons lors desquelles j'ai appris beaucoup de choses et fréquenté pas mal de techniciens. Après, j'ai rejoint Saint Malo qui était en National 2 France à la demi-saison. J'ai terminé la saison là-bas, et on me proposait des clubs en France. Mais ça ne correspondait pas à ce que je cherchais, et finalement je retrouve la Belgique avec Rus Rebecquoise. J'y ai fait une saison à la fin de laquelle je suis rentré à Dakar pour régler quelques soucis avec la famille qui avait besoin de moi. J'ai ainsi commencé à travailler avec mon père. Depuis, ce n'était pas trop ma priorité le football, même si dans ma tête, ça reste ma passion. Le foot, c'est ce qui m'a fait le plus vivre des émotions fortes et qui m'a fait voyager et découvrir des pays comme l'Italie, la Belgique, la France.

Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire une carrière professionnelle avec toutes les opportunités que vous avez eues ?

Je pense que si j'avais vraiment ma place dans le monde professionnel, je l'aurais eue. Après, c'est vrai que j'ai signé professionnel en Italie et je me suis blessé au moment où Livourne Fc devait rejoindre l'élite. Tout ça, ce sont des facteurs qui entrent en compte. Mais je n'aime pas trop les excuses, souvent on dit que j'aurais pu être pro, mais je me suis blessé. Non. Moi je préfère me dire que c'est comme ça, c'est ma destinée. Je devais passer dans ces pays-là, apprendre beaucoup de choses, rentrer à Dakar avec ce savoir et le mettre à la disposition d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis. C'est ce qui fait que je me lève, motivé, pour pratiquer le football.

Justement, malgré vos échecs à l'étranger, vous pratiquez toujours votre passion dans le championnat sénégalais. Qu'est-ce qui vous motive toujours ?

Le championnat sénégalais m'a vu éclore, parce que j'ai pratiqué mes débuts ici avec Renaissance. C'est ce championnat qui m'a tout donné, car si je n'avais pas joué au Sénégal, je n'aurais jamais eu les vidéos que j'ai pu envoyer à des clubs qui m'ont proposé d'aller en test comme en Italie. Donc en jouant au Sénégal, et en rendant un peu ce que j'ai appris à l'étranger, c'est un peu comme si je rendais la monnaie. C'est pour cela que je suis revenu pour apporter mon savoir-faire dans ce club.

Depuis plusieurs années, vous évoluez à Renaissance, alors que vous avez le niveau de la L1. Qu'est-ce qui explique ce choix ?

Mon choix de jouer à la Renaissance, c'est surtout parce que je travaille en dehors du football. Et à la Renaissance, j'ai cette possibilité de m'entraîner tard parce que les entraînements sont à 17 heures le soir. On s'entraîne très peu le matin. Et en dehors de ça, les jours de match, lors des regroupements, le président et le coach qui sont au courant de ma situation savent que je dois terminer de travailler pour rejoindre l'effectif. Et voilà donc, c'est une bonne entente.

Renaissance est actuellement à la 11ème place du classement avec seulement 3 points d'avance sur le 2ème relégable, Jamono Fatick. À 4 journées de la fin, croyez-vous toujours au maintien ?

Oui, je crois très fort au maintien. J'ai été blessé pendant presque 4 mois et je n'ai donc pas pu aider l'équipe durant cette période. Je viens à peine de faire mon retour et je vais me donner corps et âme pour permettre à Renaissance de se maintenir en Ligue 2. Je serai au service du collectif. Maintenant, par rapport à notre calendrier, nous avons un match à Mbour et les 3 autres matches se joueront à Dakar. Il va falloir bien les gérer. Quatre matches, c'est 12 points possibles. Si nous parvenons à prendre 6 points, je pense que nous serions presque sûrs de nous maintenir, vu le calendrier des autres équipes. J'espère juste que l'équipe qui mérite le plus de se maintenir se maintiendra. Et qu'on n'assiste pas à des sortes d'arrangement ou relâchement du genre «nous sommes déjà champions» ou «la montée est déjà assurée». Parce que nos concurrents directs au maintien vont affronter les équipes du haut de tableau. Donc il faut que toutes les équipes fassent le jeu à fond jusqu'à la fin.

Pensez-vous pouvoir obtenir à nouveau une sélection dans une des différentes équipes nationales du Sénégal ?

Alors franchement... (Rires), je ne sais pas si je vais en obtenir, mais j'espère que je vais la mériter. C'est tout ce que je peux en dire. En tout cas, je me donnerais à fond pour obtenir et mériter une sélection. Tous les jours, c'est ce que je me dis, parce que j'ai eu la chance de porter le maillot national en U20 avec Boucounta Cissé. J'ai eu une présélection en 2014 avec Aliou Cissé, mais je n'ai pas pu répondre parce que j'étais blessé. Donc c'est vrai que si on a goûté à tout cela, on a qu'une seule envie : reporter le maillot national et représenter le Sénégal. C'est l'un de mes souhaits, et je vais travailler pour mériter à nouveau ma place en sélection. De toute façon, je compte me donner au maximum cette saison avec la Renaissance, après le reste, ce sera les retombées. Ça peut nous amener à marquer un but, à récupérer un ballon, à gagner un match. Ça peut également nous amener plus loin, c'est-à-dire de remporter beaucoup de matches et ainsi d'entrevoir la montée.