Algérie: Strasbourg aussi entre dans la danse pour Zinedine Ferhat qui préfère patienter

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Zinedine Ferhat intéresse aussi le Racing Club de Strasbourg.

Relégué en Ligue 2, le Nîmes Olympique pourrait perdre de nombreux cadres cet été, notamment Zinedine Ferhat, qui n'a plus qu'un an de contrat. L'international algérien plait au Racing Strasbourg. En quête de joueurs offensifs dans les couloirs, le club strasbourgeois souhaite recruter le Fennec qu'il avait repéré et déjà approché lorsqu'il évoluait au Havre. Mais la concurrence, incarnée notamment par un OM qu'on dit à l'affût, est rude.

Comme dévoilé sur Alsa'Sports, Strasbourg serait fortement intéressé par le milieu de terrain offensif de Nîmes. Le club alsacien aurait fait de Ferhat une véritable priorité. Seul problème, le joueur souhaiterait patienter pour voir les offres qui se présentent à lui. Si la patience est le maître mot dans le monde du football, il n'est pas certain que Julien Stéphan patiente encore très longtemps. D'autant plus que des clubs comme Marseille et Rennes commencent lentement à se positionner sur le joueur.

Milieu offensif pouvant jouer dans l'axe ou sur un côté, Zinedine Ferhat sort d'une saison à 6 buts et 9 passes décisives avec les Crocos, ce qui lui a permis de terminer troisième meilleur passeur de Ligue 1 derrière Memphis Depay (12, OL) et Andy Delort (10, MHSC), à égalité avec Angel Di Maria (PSG), Dimitri Payet (OM), Jonathan Bamba (LOSC) et Aleksandr Golovin (Monaco).