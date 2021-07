Tunisie: News | Luc Eymael passe au ST

L'ex-coach de la JS Kairouanaise prend en main le club bardolais.

Le Stade Tunisien tient son nouvel entraîneur. Il s'agit du Belge Luc Eymael, 62 ans d'âge. Précédemment, Eymael a veillé sur les destinées de la Jeunesse Sportive Kairouanaise (en 2015), les Young Africans de Tanzanie qui l'ont limogé la saison passée, ainsi que Tala El Geïsh (Egypte), Al Merreïkh du Soudan, l'AS Vita Club du Congo et le MC Oran. Volet collaborateurs du coach, il sera épaulé par les adjoints Majed El Brinsi, Amir Dridi et Tarek Ziadi. Othman Khazri s'occupera des gardiens, alors que Yassine Ben Saâd sera chargé de la préparation physique. Enfin, pour revenir à Eymael, le ST l'a enrôlé alors que les entraîneurs étrangers n'ont pas le droit d'exercer en L2. Un indice colossal pour les suites de l'affaire du CSChebba.

Dossier Coulibaly : l'ESS contacte Al Ahly

L'exécutif de l'Etoile Sportive du Sahel a récemment pris attache avec la direction d'Al Ahly du Caire afin de tenir à terme un accord au sujet du conflit financier lié à l'affaire du transfert de l'attaquant Souleiman Coulibaly. En première instance, l'Etoile a été enjointe de verser quatre millions de dinars à Al Ahly. Or, le prochain représentant tunisien en C1 (avec l'EST) devra clore ce dossier s'il ne veut pas s'exposer à la «vindicte» de la CAF en l'état. Toujours volet Etoile Sportive du Sahel, le coach Lassaâd Dridi sera assisté la saison prochaine par Imed Ben Younes et Zied Zioud. Safouen Hidri s'occupera des gardiens. Majdi Safi et Mehdi Othmani seront en charge de la préparation physique, alors que Kacem Bennour sera l'analyste vidéo. Rappelons aussi que jusque-là, l'ESS a récemment bouclé l'arrivée du gardien de but Ali Jemal pour une période de trois ans.

Les ambitions de Lassaâd Jarda

Lassaâd Jarda, entraîneur du Raja Casablanca, a récemment affirmé que son avenir avec le Raja de Casablanca n'est pas encore scellé. L'ex-coach de l'USM a aussi confirmé l'intérêt que lui portent deux clubs du Golfe et une grosse écurie tunisienne. Volet ambition, Lassaâd Jarda a indiqué qu'il est légitime qu'il vise le titre continental (C3), ainsi que le championnat du Maroc et la coupe Arabe.