Sénégal: Nouveau découpage administratif et territorial - Ndoukhoura 1 et 2 ne parlent pas le même langage

Dans le village de Ndoukhoura, le nouveau découpage a fini de diviser les populations. Si à Ndoukhoura 2, on se félicite de rester dans la commune de Yenne, dans le quartier voisin de Ndoukhoura 1, on préfère la commune de Diamniadio.

La nouvelle division territoriale divise la communauté peul de Ndoukhoura. En effet, à la suite de la création du 46ème département à Keur Massar, les communes du département de Rufisque ont été touchées et de nouveaux arrondissements créés. Dans le sillage de cette nouvelle organisation territoriale, le village de Ndoukhoura Peul a été partagé entre les trois communes de Yenne, Diamniadio et Sebikhotane.

Ainsi, Ndoukhoura Peul 1 s'est retrouvé dans la commune de Diamniadio, Ndoukhoura Peul 2 est restée dans la commune de Yenne qui jusque-là polarisait tout le village et enfin Ndoukhoura 3 est affectée à commune de Sébikhotane. Une division qui n'a pas été du goût des habitants de Ndoukhoura Peul 1 qui réclament le rattachement de tout le village à la commune de Diamniadio et l'ont fait savoir après la publication du décret signé par Macky Sall. « Ndoukhoura Peul ci Diamniadio la bokk », « Ndoukhoura Peul ken douko pathio », avaient clamé les habitants du quartier au cours d'une assemblée générale tenue dans le domicile du chef de quartier à Ndoukhoura1. Une semaine plus tard, ce sont leurs parents de Ndoukhoura 2 qui prennent leur contrepied et affichent leur préférence pour rester dans la commune de Yenne.

En effet, les populations de ce village se sont retrouvées sur la place publique de leur village pour rendre hommage à leur maire et au Président de la République mais aussi dénoncer les agissements de quelques-uns de leurs parents. « Une minorité de la population de Ndoukhoura Peul 2 veut prendre en otage toute une majorité. Ce que nous, responsables politiques, militants et sympathisants, réfuterons par tous les moyens républicains », a dit Balla Diao, responsable politique et porteparole du village.

Selon le responsable, les sorties de ces populations sont considérées comme de la diversion car la nouvelle carte respecte le découpage de 2002, sous le régime de l'ancien président Abdoulaye Wade et avait bien délimité la commune de Diamniadio. C'est pourquoi, il s'étonne que ceux qui avaient souscrit à cette division reviennent pour dire le contraire «Ce projet de redécoupage a été présidé par le sous-préfet dans toutes les deux communes d'arrondissement : la commune de Diamniadio et Yenne nous-même qui étions présents lors de la réunion au conseil municipal de Yenne avec le sous-préfet. Nous avons tous voté pour l'érection de Diamniadio en Arrondissement mais nous étions contre le fait que Ndoukhoura Peul puisse rejoindre la commune de Diamniadio parce que nous nous disons que ce n'était pas quelque chose qui était légal. Maintenant, cette minorité, c'est une seule famille qui habite dans une seule maison et il tourne autour de 4 personnes.

Le président de la République a bien analysé la situation et il nous a donné raison». Ces populations qui se réjouissent des avancées notées dans la localité de Ndoukhoura Peul 2, se disent prêtes à défendre leurs intérêts contre tous les individus qui ne mettent en avant que leurs intérêts particuliers.