Sénégal: Covid-19 / Bilan vendredi 02 juillet 2021 - 02 décès, 164 nouveaux cas, 11 graves

Dans son bilan d'hier, Vendredi 02 Juillet 2021 sur la Covid-19, le ministère de la Santé et de l'action sociale a déclaré 164 nouvelles infections sur 2210 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 7,42 %. 02 décès ont été enregistrés, aussi le bulletin d'hier informe que 11 patients sont admis en réanimation et 67 personnes ont été contrôlées négatives et déclarées guéries.

Les nouveaux cas positifs sont constitués de 64 cas contacts suivis par les services sanitaires et 100 cas issus de la chaine de transmission communautaire répartis comme suit : Dakar 84 cas dont : Dakar Plateau (11); Liberté 6 (08); Ouakam (06); Maristes, Médina (05); Amitié 3, Liberté 2, Liberté 3, Thiaroye Azur, Yoff (03); HLM, Keur Massar, Mermoz, Ngor, Nord Foire, Ouest Foire, Parcelles Assainies (02); Almadies, Bene Taly, Cité Asecna, Cité Keur Gorgui, Cité Mourtada, Colobane, Diamniadio, Dieuppeul, Fann Hock, Gibraltar, Gueule Tape, Mamelles, Patte D'oie, Petit Mbao, Point E, Sebikotane, Sicap Mbao et Rufisque (01). Dans les autres régions, on recense 18 dont : Louga (04); Podor, Thies (03); Mbour, Saly (02); Diourbel, Kaolack, Matam et Ziguinchor (01).

Par ailleurs, il faut relever que 43427 patients cas ont été déclarés positifs dont 41554 guéris, 1170 décédés, 702 sous traitement. Quant au nombre de personnes vaccinées, à la date du 01 juillet 2021, il se chiffre à 7496. Ce qui porte le nombre total des personnes vaccinées au Sénégal à 536916.