Tunisie: Tourisme | Marché français - Proposer la Tunisie comme un site de référence

M. Habib Ammar, ministre du Tourisme, a rencontré un nombre des représentants des tour-opérateurs français et tunisiens établis en France, et ce, pour examiner les moyens de reprendre l'activité touristique au cours de la prochaine période et donner plus de visibilité à la destination Tunisie dans le marché français. Il a été question également de la situation sanitaire dans les deux pays, ainsi que des dispositions prises en vue de prévenir la propagation du coronavirus. C'était une occasion pour présenter la disponibilité des établissements touristiques tunisiens pour accueillir les touristes et en appliquant le protocole sanitaire relatif au secteur touristique qui a montré son efficacité depuis l'année dernière vu les dispositions préventives rigoureuses qu'il comporte

Préparer la relance

Les rencontres entrent dans le cadre d'une série de concertations effectuées par le ministre du Tourisme au cours de cette période avec les opérateurs et les professionnels dans le secteur touristique, comme le président-directeur général de la société «Mondial Tourisme», le président-direceur général du Groupe Marietton Développement (Voyamar), le directeur général de la société «Fti Voyages», le directeur général du Groupe «Karavel».

Parmi les professionnels tunisiens établis en France, on peut citer le président-directeur général de la société «Authentique International», la directrice générale de la société «Echapevoo», le directeur général de la société «Kepler», le présient-directeur général de la société «Royal First Travel» et le président-directeur général de la société «Thalasso n°1».

Le ministre a indiqué, à cette occasion, que l'opération de vaccination des travailleurs dans le secteur touristique contre le covid a démarré. Et d'adjouter que le ministère du Tourisme a élaboré, depuis le mois de mai 2020, le protocole sanitaire pour le secteur du tourisme tunisien, appliqué dans les différents établissements touristiques. Il comporte plu- sieurs dispositions préventives, rigouresues et efficaces.

Le but est de présever la santé des travailleurs dans le secteur touristique, ainsi que des touristes visitant notre pays. Ce protocole est de nature à transmettre des messages de confiance et d'accueillir les touristes dans les meilleures conditions.

Le ministre a ajouté que la priorité absolue au cours de cette période est la préservation de la santé des citoyens avec l'espoir que le vaccin contre le covid atténue la propagation du coronavirus dans le monde et en Tunisie. L'espoir est également de voir tous les pays ouvrir leurs frontières et alléger les restrictions au voyage comme c'est le cas pour la France. A noter que le niveau de prévention contre la propagation du covid a été augmenté dans tous les établissements touristiques dans notre pays. Le renforcement des dispositions sanitaires préventives est devenu une priorité absolue. Les participants ont abordé, de leur côté, les perspectives de développement de l'activité touristique au cours de la prochaine période et à partir de 2022 qui constitue le démarrage effectif de l'activité touristique et le rétablissement du rythme de rendement du secteur. Ils ont mis en exergue la nécessité et l'importance de la diversification du produit touristique en vue d'attirer le plus grand nombre de touristes.