Afrique: Changement climatique - Un facilitateur au partenariat des forêts du bassin du Congo attendu à Brazzaville

L'annonce de la visite prochaine du facilitateur au partenariat des forêts du bassin du Congo a été faite par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Congo, Wolfgang Klapper, au cours d'un entretien avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault.

L'entretien entre les deux personnalités a porté non seulement sur l'annonce de la venue du facilitateur au partenariat des forêts du bassin du Congo, mais aussi et surtout sur les zones climatiques du bassin du Congo et du bassin du Niger, parce que ce sont deux commissions qui portent ensemble le même projet relatif à la résilience climatique. Arlette Soudan-Nonault et Wolfgang Klapper ont fait le point de ce partenariat au travers des outils de la coopération qu'ils ont, des financements qui viennent de la GIZ...

« La rencontre avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation des relations entre nos deux pays, la République fédérale d'Allemagne et la République du Congo. On a parlé de façon générale de la structure du ministère de la Protection de l'environnement, et de façon particulière du projet pour la lutte contre le changement climatique. J'ai aussi annoncé la visite prochaine du facilitateur au partenariat des forêts du bassin du Congo », a déclaré le diplomate allemand, Wolfgang Klapper, au sortir de l'entretien avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo.

La ministre Arlette Soudan-Nonault a précisé qu'ils ont fait le point d'étape et déterminé les points qu'ils vont aborder au cours de la rencontre avec le facilitateur des forêts du bassin du Congo qui arrivera dans deux semaines, et surtout qu'ils sont toujours sur le chemin de la COP 26. « Le bassin du Congo est le second poumon de la planète. Le président Denis Sassou N'Guesso est le président de la commission climat du bassin du Congo. Vu tout ce que nous portons, nous sommes en train d'aller vers des financements dits d'adaptation qui permettront aux populations qui vivent de pêche, de chasse et de cueillette de lever à travers ces fonds une nouvelle économie alternative afin de leur garantir comment se prendre en charge au quotidien », a-t-elle indiqué.

Cet entretien s'est déroulé en présence du responsable de l'ONG Kanza qui participe énormément dans le cadre de la gestion de la biodiversité terrestre. Cette ONG sensibilise également les populations à travers un financement obtenu auprès des Allemands.