Congo-Brazzaville: Lutte contre le terrorisme - L'ONU exhorte les Etats à coopérer efficacement afin de freiner le fléau

Préoccupée par la recrudescence des actes de terrorisme qui se multiplient et menacent la paix dans le monde en général, et en Afrique en particulier, l'ONU a fait une déclaration appelant tous les pays membres à renforcer leurs liens de coopération pour contrer la situation.

La déclaration a été faite le 1er juillet, lors de la deuxième conférence de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme. « Actuellement, la menace terroriste persiste et s'est diversifiée en grande puissance. Et, elle a causé des dommages. Pendant ce temps, Al-Qaïda et l'Etat islamique d'Iraq et du Levant, appelé Daech continuent de leur côté d'exploiter les griefs sociaux et les stéréotypes sexistes pour inspirer et attirer les acteurs isolés et coopter avec d'autres groupes », a précisé le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avant de signaler que leurs avancées en Afrique sont particulièrement alarmantes. Ainsi, il faut mettre sur pied une politique pour soutenir les pays africains en vue de prévenir les menaces posées par ces groupes. Ces menaces émanent des mouvements à motivation ethnique ou raciale.

Etayant la liste des facteurs occasionnant l'augmentation en puissance du terrorisme, l'ONU a signifié que parmi les causes de ce fléau qui perturbe actuellement la paix dans le monde figurent les échecs des politiques de la gouvernance, le manque d'une justice forte et la prononciation des discours de haine qui profitent aux groupes terroristes. Alors que la lutte contre le terrorisme avait déjà connu des avancées importantes. Car, des attaques ont été déjouées à travers le monde et des centaines de terroristes ont été traduits en justice.

Nécessité des efforts cohérents, coordonnés et globaux entre les pays

Donnant quelques pistes de solution ainsi que les axes prioritaires, capables d'aider les Etats à freiner le terrorisme, le secrétaire général a estimé que des efforts cohérents, coordonnés et globaux entre les pays, les secteurs et les institutions sont nécessaires.

Mais, en dehors de cette option il y a aussi le renforcement de la résilience des institutions fortes, avoir une justice forte et responsable sans oublier la mobilisation des ressources et la promotion de la protection des droits humains.

« Nous savons que lorsque la lutte contre le terrorisme est utilisée pour porter atteinte aux droits et libertés des personnes, il en résulte une plus grande aliénation au sein des communautés et des discours terroristes plus forts. Nous devons y remédier en veillant à ce que les approches de sécurité soient non discriminatoires et respectent l'Etat de droit », a encore précisé le responsable de l'ONU avant de conclure que la flambée des cyberattaques et de la cybercriminalité depuis la pandémie devrait être un signal d'alarme, encourageant les Etats à aller vers une coopération numérique favorisante.