Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Olpa exige une enquête après l'agression brutale du journaliste Luhembwe à Beni

L'organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), réclame une enquête sérieuse, après l'agression brutale d'Eriksson Luhembwe, journaliste basé à Beni, dans le Nord-Kivu, et correspondant de Top Congo FM, station privée de radio émettant à Kinshasa. Tout en condamnant vigoureusement cet acte, cette ONG fait savoir que ceci constitue une atteinte grave à la liberté de presse garantie par la loi congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'Homme.

Cette enquête exigée par Olpa devra permettre, selon cette organisation, d'identifier les auteurs de cette agression afin qu'ils soient sanctionnés conformément à la loi. Le journaliste Luhembwe, rappelle cette organisation dans son communiqué du 2 juillet, a été pris à partie, le 1er juillet, par des individus non autrement identifiés, à la devanture de la morgue de l'hôpital général de Beni, dans la commune de Bungulu. « C'était au moment où le journaliste cherchait à obtenir des informations sur le bilan définitif des attaques perpétrées par des présumés rebelles ougandais d'Allied democratic forces (ADF) au quartier Rwangoma, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2021 », a fait savoir Olpa.

Et de noter que ces individus visiblement en colère avaient agressé brutalement Eriksson Luhembwe, l'accusant de fournir le bilan inexact des tueries dans les médias locaux. Le journaliste, a noté cette organisation, s'en est sorti avec des lésions corporelles et son matériel de travail, dont une moto, a été sérieusement endommagé. « Ses assaillants n'ont pas été interpellés par les forces de sécurité », a regretté Olpa qui dit attendre des autorités de cette partie du pays des enquêtes et l'identification des auteurs de ces actes.