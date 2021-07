Congo-Brazzaville: AUF - Ouverture prochaine d'un appel à propositions pour valoriser la recherche

Les étudiants, les éminences grises et les réseaux de recherche des pays francophones d'Afrique centrale ont pris part du 1er au 2 juillet aux journées d'information organisées en présentiel et en virtuel à l'initiative du campus numérique de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF).

Ces journées précèdent l'ouverture d'un appel à propositions pour des micro-projets dans le cadre du projet de promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale (Pricnac), prévues la deuxième moitié du mois de juillet.

Il a été question de sensibiliser les participants au lancement d'un programme de micro-projets devant être mis en œuvre par des réseaux locaux et s'inscrivant dans les objectifs du projet et du Fonds ACP pour l'innovation. C'est un projet de 10 à 14 mois, avec une subvention de 101 millions de francs CFA.

Les objectifs spécifiques de ces micro-projets sont de renforcer le capital humain en Afrique centrale, à travers une plateforme régionale de formation, de collaboration et de réseautage, de mieux connecter les parties prenantes diverses qui font partie de l'écosystème d'innovation et de la recherche dans la région afin de générer une coopération durable.

Il est aussi question de contribuer à l'intégration régionale en soutenant les pays d'Afrique centrale ayant des besoins plus importants et des circonstances structurelles plus contraignantes en matière de recherche-innovation, de renforcer les programmes existants de l'AUF, de l'Association des universités africaines (AUA), du CAMES et du Réseau d'experts en ingénierie de la formation pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs.

« Pricnac est un projet qui vise en fait la recherche et l'innovation dans le domaine du numérique. S'agissant de mon projet, il consiste à mettre en place une plateforme qui va centraliser tous les articles immobiliers en ligne (maisons à louer, parcelles en vente, etc.) notamment pour faciliter la recherche. Il faut dire que la recherche dans ce domaine à Brazzaville est très difficile. En effet, c'est un projet de dimension numérique à travers une technologie de visites virtuelles », a commenté un jeune porteur de projet, Thierry Mboukou.

Le Projet Pricnac est mis en œuvre dans huit pays : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad pour une période d'exécution de 4 ans (Janvier 2021-décembre 2024). Il est l'un des projets subventionnés dans le cadre du Fonds ACP pour l'innovation du Programme recherche et innovation de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec le soutien financier de l'Union européenne (UE).

Il a pour objectif de renforcer les capacités de recherche-innovation dans les pays d'Afrique centrale par la consolidation des écosystèmes d'innovation, des synergies positives entre l'entreprenariat, le numérique et les politiques d'innovation au service du développement et de la réduction de la pauvreté en Afrique centrale.