Congo-Brazzaville: Mémoire et objets d'art - L'Allemagne va restituer les bronzes du Bénin

Les bronzes du Bénin comptent parmi les joyaux du Musée ethnologique de Berlin. Il s'agit de plaques de métal et de sculptures des XVIe au XVIIIe siècles, qui décoraient autrefois le Palais du royaume. Ils ne seront peut-être plus jamais exposés dans un musée allemand, car ils seront restitués au Bénin.

Après des années de négociations, l'Allemagne a annoncé qu'elle va commencer, en 2022, à restituer ces bronzes, pillés pendant l'ère coloniale. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures prises récemment par l'Allemagne pour tenter de se confronter aux crimes de la période coloniale, comme la reconnaissance officielle récente du génocide en Namibie. "Je pense que tous les pans de la société prennent de plus en plus conscience que l'Allemagne a également une histoire coloniale", a déclaré Hermann Parzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien (SPK). Ce qui avait été "quelque peu été obscurci par les grandes catastrophes du XXe siècle : les guerres mondiales et l'Holocauste", a-t-il ajouté.

Un complexe muséal vivement critiqué

L' élément déclencheur est, selon lui, le nouveau complexe muséal "controversé" installé dans l'ancien palais impérial des souverains de Prusse. Il prévoit d'exposer des objets coloniaux tels que les bronzes du Bénin dans ce qui était autrefois la résidence principale des Hohenzollern, initiateurs du colonialisme allemand. Les bronzes du Bénin, qui comptent parmi les oeuvres de l'art africain les plus réputées, sont dispersés dans plusieurs musées européens après avoir été pillés par les Britanniques à la fin du XIXe siècle.

Restitution probable de 440 bronzes

Le Musée ethnologique de Berlin possède 530 objets historiques provenant de l'ancien royaume, dont 440 bronzes, considérés comme la plus importante collection en dehors du British Museum de Londres. Des discussions sont en cours sur les modalités de restitution des oeuvres d'art et sur la possibilité pour Berlin d'en conserver certaines.

Du côté nigérian, Theophilus Umogbai, conservateur au Musée national de Bénin City (Sud), pense que le projet de restitution est une "évolution positive" pour un pays qui a "toujours réclamé le rapatriement de ces objets volés". Cette initiative allemande fait écho à des efforts similaires déployés par d'autres pays européens et accroît la pression sur le British Museum, qui détient quelque 700 bronzes.

En France, un projet a été approuvé en 2020, pour rendre 27 pièces d'art africain au Bénin et au Sénégal. Bien que moins vaste que ceux de la France et de la Grande-Bretagne, l'empire colonial allemand englobait des parties de plusieurs pays africains, dont la Namibie et le Cameroun. En Namibie, l'Allemagne fut responsable des massacres des peuples indigènes Herero et Nama, ce que de nombreux historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle.

L'Allemagne a promis un milliard d'euros de soutien financier aux descendants des victimes, étalé sur trente ans. Mais de nombreux Namibiens ont rejeté l'accord. "En Allemagne, et cela vaut pour toutes les sociétés européennes, il doit y avoir une reconnaissance claire du fait que le colonialisme était un système d'injustice structurellement raciste et un crime contre l'humanité", souligne l'historien Zimmerer.