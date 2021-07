Congo-Brazzaville: ISTM Marie-Reine-de-la-Paix de Kenge - Le Pr Floribert Kiala nommé directeur général

Le comité de gestion dont il est à la tête remplace celui dirigé par le Pr Cush Ngonzo Luwesi.

L'Institut supérieur des techniques médicales (ISTM) Marie-Reine-de-la-Paix de Kenge a désormais un nouveau comité de gestion. Celui-ci est dirigé désormais par l'abbé Floribert Kiala Sadila Kanda. Cette nomination a été faite au terme de l'arrêté ministériel 0199 pris le 25 juin [et notifié le 29 juin] par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Muhindo Nzangi. Selon cette décision, les autres membres du nouveau comité sont le Pr Ngongo Mulemba Benjamin, nommé secrétaire général académique, M. Freddy Mayamba Kilolo, secrétaire général administratif, et Mme Clémentine Mayele Masikini, administrateur de budget. Il est, en effet, rappelé que le Pr abbé Kiala Floribert est prêtre du diocèse de Kenge et secrétaire général de l'Institut supérieur pédagogique de Kenge. Il est docteur en sociologie de développement.

Il a publié plusieurs ouvrages dont «Le diocèse de Kenge et le développement humain à 50 ans d'existence » paru aux éditions Domograf en 2013. En 2016, il a écrit « L'éducation et l'ajustement culturel pour le développement humain en milieu rural africain; cas du territoire de Kenge en République démocratique du Congo ». C'est un essai où cet autre enfant terrible de Pelende-nord pense qu'il faut repenser l'éducation scolaire pour permettre d'activer certaines capacités de la personne et d'occasionner ainsi un changement positif de mentalité. L'auteur estime, en effet, que l'instruction occidentale telle qu'imposée en milieu rural africain ne semble pas répondre aux attentes de la société. « Si elle a fourni une main-d'œuvre appréciable au temps colonial et a imposé les premiers leaders politiques des indépendances, elle ne répond plus à la demande actuelle des Africains et des Congolais », a-t-il souligné. En milieu rural, renseigne-t-il, la population reste encore parfois soumise aux contraintes et réalités traditionnelles qui orientent son comportement. Ce nouveau comité de gestion remplace celui dirigé par le Pr Cush Ngonzo Luwesi.