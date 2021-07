Congo-Brazzaville: Gospel - "Bakosala eloko te" dépasse un million de vues sur YouTube

Le single, extrait de l'album Psaumes produit par Majaabu Gospel, qui sortira le 16 juillet est fort apprécié, les commentaires élogieux n'en finissent pas du monde entier, plus de 5 600 enregistrés au 3 juillet de la part de chrétiens mais pas que.

Même pas encore à un mois de sa sortie réalisée le 4 juin, le nouveau clip totalisait déjà plus d'un million de vues. Et, au 3 juillet à midi, il était près d'atteindre un million cent mille vues ! Un record qui semble tenir au message véhiculé par le cantique chanté en lingala mais dont des sous-titrages sont disponibles en français, anglais et swahili. Bakosala eloko te (Ils ne feront rien) est une profession de foi ferme du chantre Nadège Mbuma qui dit ne pas craindre parce que Yahweh est sa lumière et qu'il est de son côté. Epouse du pasteur Athom's, elle-même pasteur également, elle interprète seule le chant qui donne un aperçu du prochain album du couple, Psaumes.

Exhortation à une prière confiante dans l'adversité comme on le voit dans la vidéo, le chant est une déclaration de victoire. A savoir que « l'arme la plus puissante dont nous disposons par notre identité en Christ est la connaissance de la vérité », soutient le couple. Et donc, oui, comme le témoigne le récit « les apparences sont trompeuses. Dieu est Beaucoup plus présent qu'on ne le pense ». Il donne écho à ce psaume biblique qui dit : « L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger », comme souligné dans l'un des nombreux commentaires. La suite de cette exhortation est un appel à « être conscient de la présence de Dieu autour de nous, qu'il nous donne la victoire sur tous les projets de l'ennemi ». Bakosala eloko te sont des mots qui témoignent d'une ferme assurance en la protection divine. Le pasteur Nadège dit proclamer la victorieuse en dépit du fait que ses ennemis changent de stratégie, s'allient à de nouveaux géants. Le mot qui accompagne le clip s'achève sur ce conseil : « Fais tienne cette déclaration et expérimente la vie victorieuse en Jésus-Christ ».

Notons que dans la plupart des commentaires, les internautes affirment s'identifier à la vidéo et que « cette chanson est une bonne thérapie », a soutenu l'un d'eux. Impossible de ne pas être touché, comme l'a avoué un autre, affirmant l'avoir été « particulièrement » eu égard à l'expression du chantre. Aussi, quoiqu'elle chante avec douceur, la chanson « dégage de la puissance ». "Bakosala elokoé" te, premier psaume des quatorze qui va comporter l'album Psaumes. Partant des Psaumes de la Bible qui constituent la référence, il y en a cent-cinquante en tout, l'on pourrait le classifier dans « Les chants de foi ». Il en existe six autres, à savoir « Les Hymnes, Les Complaintes individuelles, Les Complaintes collectives, Les chants de louange (remerciement) individuels, Les psaumes royaux et Les psaumes sapientiaux ».