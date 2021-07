Tunisie: Malgré le confinement, les visites aux musées, sites et monuments sont autorisées en ce 1er dimanche du mois

Tunis — L'accès aux musées, sites et monuments, pour la journée du dimanche 04 Juillet 2021, « sera gratuit dans les régions ouvertes non concernées par le confinement général », annonce l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

Dans un communiqué publié sur sa page facebook en date du vendredi 2 juillet, l'AMVPPC invite le grand public à découvrir la richesse patrimoniale de la Tunisie. L'Agence ne précise pas la liste des musées, sites et monuments qui sont ouverts en cette période de confinement sanitaire ciblé.

L'appel de l'AMVPPC, institution sous tutelle du ministère des Affaires Culturelles, intervient à une période qui connaît un renforcement des restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19 et l'interdiction de tous les rassemblements,-dont les manifestations culturelles-, dans les lieux fermés et ouverts.

Le ministère des Affaires Culturelles avait décidé en début de semaine la suspension de toutes les manifestations culturelles et artistiques jusqu'au début du mois d'août prochain. Cette mesure est en application des décisions gouvernementales annoncées, dans la soirée de ce mardi 30 juin, en vue de lutter contre la propagation alarmante de la pandémie du Covid-19.

La présidence du gouvernement avait publié tous les détails qui concernent le régime de travail, pour tous les secteurs, durant le mois de juillet. Un confinement ciblé a été décidé par le gouvernement, en concertation avec le Comité national de lutte contre le coronavirus et ses structures locales.

Dans certains gouvernorats de la république qui sont lourdement touchés par la pandémie, les gouverneurs ont décidé un confinement total ou ciblé, jusqu'au 11 juillet prochain. Béja, Siliana, Zaghouan, Kairouan sont en confinement total depuis du 20 juin alors que dans le Grand Tunis, le confinement partiel est en vigueur depuis le 1er juillet.

Rappelons que le principe de gratuité d'entrée aux musées, sites et monuments s'applique durant le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril), la Journée internationale des musées (18 mai) et les jours fériés.

Les citoyens Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie peuvent en bénéficier sur présentation de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants.