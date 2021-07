Sénégal: [Portrait] Handicape visuel - Ababacar Sané, l'élu clairvoyant de Baghère

L'édile de la commune de Baghère (département de Goudomp), Ababacar Sané, est un maire pas comme les autres. Non voyant, il a conquis sa municipalité en 2014 et compte être candidat à sa propre succession.

GOUDOMP - Le destin nous prend souvent au moment où on s'y attend le moins. Dynamique homme, la vie d'Ababacar Sané a basculé en 2011. Enseignant, il a servi dans les classes pendant plus de sept ans, avant que sa vie ne prenne une autre trajectoire. « J'ai commencé à enseigner en octobre 2004. Jusqu'en 2011, j'étais dans les classes. C'est durant cette année que je me suis rendu à Dakar au centre de Bopp. Après diagnostic, le médecin m'a signifié que je souffrais d'un glaucome sévère irréversible », se rappelle-t-il.

Une nouvelle qui l'a certes abattu, mais ne l'a pas mis à terre. Décidé de prendre son destin en main, malgré la maladie qui lui avait ôté la vue. « C'est un homme très courageux et engagé. Il va au bout de ses convictions quelle que soit la situation. Malgré son handicap, il est allé aux élections locales de 2014 et a remporté haut la main la mairie. Son handicap n'a jamais été une source de démotivation. Il est resté lui-même : un combattant », témoigne Boubacar Dacosta qui lui sert d'assistant et de guide et qui fréquente l'homme depuis 2007, bien avant son entrée en politique.

Son engagement politique découle de l'admiration qu'il porte au Chef de l'État Macky Sall. En effet, déterminé et engagé à remporter la mairie de Baghère en 2014, il souligne avoir été soutenu par le Président de la République et son épouse. « J'ai débuté la politique en 2008 avec l'Apr. Auparavant, je n'avais jamais fait de la politique. De 2009 à 2011, j'ai été le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar dans la zone.

En 2011, en dépit de la maladie qui commençait à me brouiller la vue, j'assistais aux rencontres politiques. C'est en 2012 que j'ai complètement perdu la vue. Et c'est l'année suivante que j'ai effectué le pèlerinage au Lieux Saints de l'Islam grâce au Président Macky Sall qui m'avait choisi parmi ceux qui devaient faire le hajj dans le département de Goudomp », explique Ababacar, teint noir, corpulence moyenne.

À son retour de la Mecque, il présente sa candidature à la mairie de Baghère et fut élu. Désormais dans l'arène politique, il ne compte pas la quitter et révèle qu'il sera candidat à sa propre succession. Il tient cette ambition de poursuivre sa mission par le soutien de la population de Baghère qui a fait corps autour de lui en dépit de son infirmité. « Malgré mon handicap visuel qui n'est pas facile à supporter, j'ai tout surmonté grâce à la population de Baghère. C'est ce qui m'a le plus motivé à continuer ma mission », dit-il, sanglé dans une chemise manche courte et un pantalon dit super 100.

Pendant ses 7 années à la tête de la mairie, il souligne avoir fait mieux dans tous les domaines que l'équipe précédente sans être soupçonné de malversations financières dans sa gestion. « Mes réalisations dans la commune sont énormes. Nous avons fait mieux que l'équipe précédente dans les domaines de l'éducation, du social, de l'économie et de la santé. Dans la salle des banquets de la présidence, j'avais demandé au Président Sall de nous aider à construire un collège. Il l'a fait automatiquement », raconte Ababacar qui estime que la vie est une question de croyance et de conviction.

En guise d'exemple, il indique que l'on peut être bien portant en possession de tous ses membres et échouer dans sa vie ou sa mission. « J'ai géré la municipalité avec mon handicap durant ces sept ans. Aujourd'hui, à Baghère, certes je ne peux pas manquer de contempteurs, mais on trouvera les nombreuses réalisations de notre équipe », se glorifie-t-il sur ses actions à la tête de sa commune.

Marième Faye Sall lui offre un véhicule Hyundai

Ababacar n'a pas vécu seul sa maladie. Il a été fortement soutenu par la Première dame Marième Faye Sall qui s'active beaucoup dans le social. « Je remercie beaucoup le Président de la République et toute sa famille. La Première dame Marième Faye Sall avait pris en charge, durant une année, tous mes enfants. Elle les avait amenés dans une clinique pour les faire consulter. Car, le glaucome est une maladie héréditaire. Elle m'a appuyé financièrement pour la construction de ma maison au village et elle a mis un véhicule Hyundai à ma disposition », révèle le maire de Baghère.

M. Sané renchérit qu'au-delà de la Première dame, le frère du Président de la République, Aliou Sall, l'avait également assisté et orienté auprès de son frère qui lui avait offert un tracteur et un semoir pour la culture. Compte tenu de tous ces actes, il dit ne jamais cesser de remercier Macky Sall, mais également toute sa famille qui constitue son socle de vie et qui lui sert de guide et de repère. Une vie certes dans le noir, mais sans broyer du noir. Par son abnégation au service de ses administrés, Ababacar Sané distille du bonheur autour de lui.