Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Georges Nguila nouveau directeur de l'OCDH

Réuni en session extraordinaire les 29 et 30 juin à Brazzaville, le conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) a nommé un nouveau directeur exécutif de cette structure notamment Georges Nguila.

Dans un communiqué de presse rendu public le 1er juillet, l'OCDH signifie que la décision de révocation de l'ancien directeur découle des préoccupations du conseil d'administration sur le management de plus en plus "opaque et chaotique" de l'organisation, ainsi que sur le constat "accablant et avéré de manque de capacités prospectives, de proactivités et d'innovation".

Cette situation, ajoute le communiqué, éloignait de plus en plus l'organisation d'autres grands défis du moment en matière des droits humains et de gouvernance démocratique en République du Congo.

Dans une mise au point publiée le 2 juillet, l'ancien directeur, Trésor Chardon Nzila Kendet, déclare de son côté que le dynamisme de son équipe a, au contraire, élargi les horizons de l'organisation.

« Sous mon management, j'ai recréé de la confiance avec des partenaires, renforcé la gouvernance interne, augmenté la notoriété de l'organisation au plan mondial et arraché des financements », a-t-il souligné ajoutant que « Je reste convaincu que je suis en train de payer mon attachement résolu aux valeurs qui fondent notre organisation et ma volonté de la rendre chaque jour plus indépendante. A plusieurs reprises, je n'ai pas hésité d'exprimer mon mécontentement au conseil d'administration face à certaines situations internes et décisions du conseil ».

Georges Nguila qui remplace Trésor Chardon Nzila Kendet en poste depuis le 5 octobre 2013 est écrivain et diplômé en sciences politiques. Il est membre de cette organisation de défense et de promotion des droits de l'homme dès sa création le 4 mars 1994.