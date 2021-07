Guinée: Décidément, le parti de Cellou Dalein Diallo est loin d'avoir dissipé sa colère face au régime d'Alpha Condé

Décidément, le parti de Cellou Dalein Diallo est loin d'avoir dissipé sa colère face au régime d'Alpha Condé qui a fait emprisonner nombre de ses cadres et militants depuis le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars et la présidentielle du 18 octobre 2020, très contestés et ayant renforcé la crispation du climat sociopolitique guinéen.

À parcourir la cité, la presse ou les réseaux sociaux, l'on peut aisément constater ce climat on ne peut plus, délétère. Dans une courte tribune que nous vous faisons découvrir ci-dessous, un sympathisant de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée qui se fait appeler Bourgui, n'en démord pas. Il affiche ses frustrations dans des termes quelque peu railleurs et sur fond de révolte. Lisez plutôt !