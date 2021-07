Afrique du Nord: Timor-Oriental - Le Fretilin réitère son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance

DILI (TIMOIR ORIENTAL) - Le Secrétaire général du Front révolutionnaire pour l'indépendance du Timor-Oriental (Fretilin), Dr. Mary Ben Amud Al-Kathiri, a réitéré vendredi, le soutien de son parti à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance, a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS).

"De Fretilin, nous exprimons notre sympathie, notre solidarité et notre soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour la libération", a déclaré M. Mary Ben Amud Al-Kathiri lors de sa rencontre avec l'ambassadeur sahraoui au Timor oriental, Mohamed Abba Malainin.

De son coté, l'ambassadeur sahraoui a exprimé "sa gratitude et sa reconnaissance pour la position historique et de principe de Fretilin dans son soutien à la juste lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et la souveraineté de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sur tout son territoire".

Le diplomate sahraoui a, en outre, informé M. Al-Kathiri des différents aspects des derniers développements au Sahara occidental.

A noter que, Fretilin est le principal parti politique de l'actuelle coalition gouvernementale au Timor-Oriental et que Mary Ben Amud Al-Kathiri a été désigné deux fois Premier ministre.

Au début de l'année, le Secrétaire général du Front révolutionnaire pour l'indépendance du Timor-Oriental a déjà réitéré la position ferme de son parti de soutien à la cause sahraouie, et d'appui au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination.

Lors de sa rencontre avec l'ancien ambassadeur sahraoui au Timor oriental, Mohamed Salama Badi, M. Mary Ben Amud Al-Kathiri avait qualifié la cause sahraouie de "juste", soulignant le soutien de son parti à cette cause, ainsi que sa position constante en la matière.