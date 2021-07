Algérie: Championnat d'Algérie sur route (contre-la-montre) - Victoire de Lagab

Oran — Les cyclistes Azzeddine Lagab (seniors) de la Fédération algérienne et Brinis Mohamed (juniors) de l'IRB El Kantara ont remporté les épreuves contre la montre du championnat d'Algérie sur route, disputées samedi sur un circuit fermé dans la commune de Chaabet Lham (Aïn Témouchent).

Azzeddine Lagab s'est imposé sur une distance de 32 kilomètres avec un chrono de 41 min 37 sec 39/100, devant Hamza Mansouri du MC Alger (43:51.63) et Saidi Nacim du même club(44:02.23).

En juniors, sur une distance de 19,3 km, Brinis Mohamed a pris la première place avec un temps de 27 min 23 sec 40/100, suivi de Mimouni Oussama du NR Dély Ibrahim (27:25.62) et Ferkous Abdelkrim de l'Académie de Constantine (27:30.56).

La compétition se poursuivra dimanche avec l'épreuve de course sur route sur une distance de 40,3 kilomètres pour les cadettes. Les juniors et seniors filles se mesureront elles sur une distance de 80,6 km et sillonneront différentes artères de la ville d'Aïn Témouchent, passant par la commune d'Aïn Kihal avant de revenir à Aïn Témouchent.

Cette manifestation sportive, organisée par la Fédération algérienne de cyclisme en collaboration avec la ligue de wilaya locale et la direction de la jeunesse et des sports, avec la participation de plus de 150 cyclistes de 34 clubs, sera clôturée lundi avec le déroulement des courses sur route juniors (120,9 km), U23 et seniors (161,2 km).