Sénégal: Vaccination - Le Sénégal fait face à la tension des doses

Le Sénégal ne dispose pas suffisamment de doses de vaccin. L'information a été donnée, hier, 2 juin 2021, lors d'une réunion du Comité national de gestion des épidémies. Heureusement, le Directeur de la Prévention a annoncé l'arrivée des doses « Johnson and Johnson » au courant du mois d'août.

Le Sénégal ne dispose pas assez de doses de vaccin pour poursuivre la vaccination de sa population contre la Covid-19. Cette question a été abordée, le 2 juin 2021, lors d'une réunion du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), au Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les régions de Dakar et de Thiès connaissent plus cette tension. « Il n'y pas assez de vaccins actuellement. Nous sommes en tension. C'est normal, parce que les gens sont en train de se faire vacciner », a informé le Directeur de Prévention, le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye.

Le Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Mbengue, a parlé de rupture de stocks. Il a rappelé d'ailleurs, chaque fois qu'une région connait une rupture, les services du Ministère procèdent au redéploiement des vaccins des régions où ils ne sont pas utilisés vers d'autres localités. « D'ailleurs, cette question sera bientôt résolue par le Gouvernement et ses partenaires », a-t-il assuré. Car, le Sénégal va acquérir d'autres vaccins. Selon le Directeur de la Prévention, une commande de 3.997.000 doses du vaccin Johnson and Johnson est faite.

Pour le Pr Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, « même si les mesures de prévention initiales sont efficaces, c'est difficile de les respecter à la lettre dans le temps. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de demander aux gens de limiter leurs déplacements. Il faut que nous sortions de nos têtes : couvre-feu ou état d'urgence. Ce n'est plus possible d'appliquer ces mesures. Nous devons insister sur la vaccination », a conseillé l'universitaire.

La représentante de l'Unicef au Sénégal, Silvia Danailov, a regretté les retards intervenus dans la livraison des vaccins. Selon elle, cela se justifie par la hausse des cas en Inde qui devait livrer des vaccins AstraZenica aux pays africains.

PRISE EN CHARGE DES FORMES GRAVES

Pr Moussa Seydi dénonce le manque de centrales d'oxygène

Le Pr Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, a regretté le manque de centrales d'oxygène dans les centres de traitement de la Covid-19. Selon lui, un centre de traitement doit avoir au minimum deux centrales d'oxygène pour une prise en charge correcte des malades. Il a aussi constaté que les centrales d'oxygène tombent souvent en panne. « Il faut que l'on règle définitivement ces problèmes d'oxygène qui peuvent arriver durant la prise en charge d'un patient », a averti le Pr Seydi qui a ajouté qu'un patient peut mourir faute d'oxygène.

Le Directeur des Équipements au Ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Amath Seck, a informé que 35 centrales d'oxygène ont été achetées et seront bientôt mises à la disposition des structures de prise en charge.