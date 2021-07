Afrique: Sénégal-Turquie - Aymerou Ngingue prône une coopération multiforme

Le président du groupe parlementaire «Benno Bokk Yaakar» souhaite une coopération qui embrasse un large un spectre qui va favoriser un brassage des peuples.

Aymerou Gningue, le président du groupe parlementaire «Benno Bokk Yaakar», majorité présidentielle a prôné, hier (jeudi 1er juillet 2021), à Dakar une coopération multiforme avec la Turquie. Il était à la tête d'une délégation de parlementaires qui ont visité l'école Maarif de la fondation éponyme. « Nous avons discuté de questions qui concernent la coopération entre le Sénégal et la Turquie. Cette coopération ne doit pas seulement être économique ; elle doit avoir également un caractère culturel avec un brassage des populations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisation non gouvernementale turque au Sénégal ; nous les invitons à coopérer avec les structures décentralisées », a lancé M. Gningue. A son avis, la coopération doit s'étendre aux structures décentralisées telles les communes. « La coopération ne doit pas être seulement une affaire d'Etat à Etat mais que les Ong, les associations, les villes et les communes turques puissent nouer des relations avec les communes du Sénégal. Cela permettrait des relations à la base et ce sera plus productif », a insisté le député

Magnifiant le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et la Turquie, M. Gningue a rappelé que les échanges commerciaux ont connu un bond remarquable. « Aujourd'hui, nous avons le devoir de conserver cela au regard de l'excellence de nos relations le Sénégal et la Turquie et la qualité des relations entre Macky Sall et Recep Taip Erdogan qui déteint forcément sur celles de nos deux pays », a-t-il affirmé. Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle était accompagné par les députés Seydou Diouf, Mously Diakhaté, Juliette Paule Zuigau.

L'ambassadeur de Turquie au Sénégal, Ahmet Kavas a invité les hommes d'affaires sénégalais à exporter davantage de produits dans son pays. « La coopération entre les deux pays est excellente. Mais les Sénégalais devraient exporter davantage de produits finis en Turquie. Cela permettrait d'équilibrer un peu la balance commerciale entre les deux pays », a-t-il déclaré. Une délégation de parlementaires sénégalais doit séjourner en Turquie du 5 au 9 juillet 2021.