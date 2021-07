Sénégal: Assurance en Afrique - Gros potentiel, une timide digitalisation

En dehors de l'assurance automobile, les produits d'assurances restent largement inconnus des Sénégalais. Les acteurs comptent tirer profit du digital pour toucher plus de personnes.

La percée de l'assurance reste encore timide en Afrique. Selon l'édition de septembre 2020 du magazine Pouls de l'assurance africain, le secteur de l'assurance non-vie avoisine 1 % des primes par rapport au Pib et n'a pas progressé depuis 1990. Ce taux de pénétration, indique la même source, est deux fois plus élevé au niveau mondial et est proche des 3 % pour la seule assurance non-vie. Ainsi, le nombre de personnes assurées sous une forme ou une autre représente à peine 2 % de la population du continent. Le Sénégal ne fait pas exception.

Assis devant une compagnie d'assurance sise à Bourguiba, Moustapha Niane est plongé dans la lecture d'un quotidien sportif sénégalais. L'enseignant à la retraite fait le même constat que le magazine Pouls de l'assurance africain. Pour lui, l'assurance, dans son cadre général, n'est pas très connue des populations. À l'en croire, seule celle du secteur des transports sort la tête de l'eau. « Je peux affirmer sans risque de me tromper que les principaux souscripteurs des assurances sont les automobilistes », dit-il les yeux cachés derrière des loupes. Au moment de finir avec le sexagénaire, Aïda Bâ sort de l'agence, le téléphone collé à l'oreille. Elle tient dans sa main gauche une grande enveloppe. Se dirigeant vers un véhicule rouge, elle vient fraîchement de renouveler son assurance pour encore trois mois. Sereine, elle apprécie le marché de l'assurance sénégalais. « L'assurance transport est bien connue. C'est, à la limite, une obligation ; ce qui fait d'elle l'une des offres les plus prisées », dit-elle, embarquant dans son véhicule.

L'assurance vie, une offre à la traîne

Même si l'assurance transport est la plus en vue, d'autres offres sont planifiées. Il s'agit notamment de l'assurance vie avec diverses branches. À l'aise dans son fauteuil en ce début de matinée, le Conseiller de l'administrateur, Directeur général de Sen assurance vie, Mamadou Racine Bathily, trouvé dans bureau, détaille les différentes formules. « Nous avons des offres d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Il s'agit de l'assurance des conséquences dommageables que l'on voudrait éviter en cas de décès. Par exemple, on emprunte de l'argent à une banque, on construit ou achète une maison à crédit. L'assurance décès permet, dans ce cas, de rembourser afin que le bien reste dans le patrimoine. Ainsi, les enfants récupèrent la maison. On peut également leur verser un capital », explique-t-il. Sans oublier, selon lui, le contrat en cas de vie qui couvre la période d'activité et permet le versement d'un revenu de retraite. Malgré les différentes palettes, cette branche n'est pas très courue des Sénégalais. « Les Sénégalais n'adhèrent pas en masse à ces différentes offres. Notre défi est de mettre les assurances à la portée et à la disposition des populations. Parfois, ils ne sont pas au courant, parfois les modalités de versement sont tout à fait difficiles à concilier avec la rentabilité », ajoute M. Bathily.

Nécessité de massifier

Sous un soleil brûlant, deux jeunes filles courent derrière un véhicule à la place Soweto. L'une d'elles, en tee-shirt jaune, casquette blanche sur la tête, tend un flyer à l'automobiliste. L'affiche contenant deux adresses et des contacts téléphoniques fait la promotion d'une assurance automobile. L'objet de cette stratégie « bouche à oreille » est d'enrôler le maximum d'abonnés. « Notre mission sur le terrain est de répertorier les demandes et les inviter à se rapprocher de nos services sur rendez-vous », signale Mme Laye. Pour lui, la plupart des clients ne sont pas emballés par les offres digitales. L'assurance vie veut également élargir sa palette. Sen assurance est à près à 20 000 abonnés depuis ses débuts en 2013. Il y a possibilité de faire mieux, selon Mamadou Racine Bathily. Il estime qu'il faut enrôler le secteur informel, préalable, d'après lui, au développement de l'activité économique. « À vrai dire, les mécaniciens, les tailleurs, les commerçants vivent en dehors du système classique. Il faut des stratégies pour les toucher, car sur les 16 millions de Sénégalais, nous avons, peut-être, moins de quatre millions d'assurés en matière de santé, d'habitation, de responsabilité de leurs d'automobiles, de l'éducation de leurs enfants », remarque M. Bathily.

Le digital, un potentiel à exploiter

Le digital profite à plusieurs secteurs. L'assurance peut y trouver son compte. Selon Jean-Baptiste Ntukamazina, Secrétaire général de l'Organisation des assurances africaines, le digital a le potentiel de changer le secteur des assurances en Afrique, ce qui profitera à la fois aux clients et aux assureurs. « Il permet aux consommateurs de prendre de meilleures décisions en matière de protection des risques et leur donne un accès plus rapide et plus facile aux solutions d'assurance », analyse-t-il dans une tribune de l'édition du mois de septembre du magazine Pouls de l'assurance en Afrique.

Pour Fatou Ndiaye Ndong, Assistante à Sen assurance vie, les acteurs du secteur n'ont pas le choix, car, souligne-t-elle, ils sont obligés d'y aller au rythme des avancées technologiques. « Nous sommes en train de mettre en place une plateforme digitale pour expliquer l'assurance aux Sénégalais et susciter une adhésion en masse. Nous n'avons pas le choix, l'heure est à la digitalisation. Nous y allons étape par étape en commençant par la sensibilisation », informe Mme Ndiaye. Debout à côté d'un camion stationné en face du Service des mines, Mohamed Sène recueille les filiations d'un automobiliste dans le but de l'enrôler. Pour l'agent de la compagnie d'assurance Baloon, le digital est déjà au cœur de son activité. « À côté des souscriptions physiques, nous donnons aux abonnés la possibilité d'interagir à travers un site internet et une application à partir de laquelle ils peuvent souscrire », assure-t-il.

La branche islamique, l'autre stratégie de massification

Les assureurs veulent donner de l'élan à l'activité et avoir le plus d'abonnés possible. Sen assurance vie a en perspective la couverture des événements religieux à l'instar du Magal. L'ambition est de doter tous les pèlerins d'une souscription de 500 FCfa afin de prendre en charge les victimes des accidents de la circulation. Selon Fatou Ndong Ndiaye, le contact est noué avec les mouvements religieux. « Maintenant tout le monde tend vers la finance islamique. À notre niveau, nous comptons profiter des grands événements religieux, comme le Magal et le Gamou, avec une offre de 500 FCfa par pèlerin pour une couverture d'un mois. Ceci permettra de répartir, par la suite, les indemnités entre les familles des victimes des accidents de la route. Nous travaillons sur ce projet avec les différentes dahiras », révèle Mme Ndiaye.