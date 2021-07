Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies du fruit - 40 acteurs de la filière mangue formés aux bonnes pratiques d'hygiène à Korhogo

L'organisme de certification "Bureau norme audit", a animé un atelier du mardi 29 juin au vendredi 02 juillet 2021, à Korhogo, à l'hôtel Olympe. Une quarantaine d'acteurs de la filière mangue a pris part à cet atelier.

La formation a porté sur « Les bonnes pratiques d'hygiène à la récolte, au conditionnement et dans une unité de transformation de mangue et méthode » et sur « la caractérisation des parasites et ravageurs de la mangue et méthode de lutte ». Ces bonnes pratiques, faut-il le souligner, sont importantes. Et il est impérieux que les producteurs maitrisent les itinéraires techniques pour éviter un certain nombre de freins dont constituent les piqûres d'insectes pour l'exportation.

A cette occasion, le directeur régional du Commerce et de l'industrie du Poro, Bolé Richard a indiqué que les produits ivoiriens sont confrontés à la question de la qualité. La qualité étant un gage de compétitivité aussi bien sur le marché mondial que sur le marché national, il était donc primordial d'y accorder une attention particulière. « Le secteur de la filière fruits et légumes n'échappe pas à cette réalité. Comme le rappelle le contexte du présent atelier, la filière fruits et légumes occupe une place importante dans l'économie ivoirienne. Cependant, elle est marquée par un manque à gagner important d'un point de vue économique. Et ce, du fait que les acteurs de la filière ne maitrisent pas souvent les itinéraires techniques et du fait aussi que les produits sont exposés aux piqures d'insectes. Ce qui constitue des restrictions pour l'exportation », a soutenu M. Bolé. Toute chose qui justifie la pertinence de ces ateliers dans les grandes zones de production des produits concernés.

La mangue occupe une place importante dans l'économie ivoirienne, particulièrement la zone Nord où elle est produite avec une production annuelle est estimée à 180 000 T.

Ces ateliers visent ainsi à mettre à la disposition des producteurs les moyens et d'outils nécessaires pour une meilleure maitrise des itinéraires techniques. Et surtout à renforcer les capacités techniques des producteurs de mangues et des équipes phytosanitaires des plantations de mangues.

C'est dans ce cadre que se situe ces ateliers de formation pour une amélioration de la situation. Ces ateliers sont financés par la Banque Africaine de développement (Bad) et le Programme d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel (Parsci).

Poursuivant, M. Bolé a exhorté les participants aux ateliers, aux bonnes pratiques d'hygiène à la récolte, au conditionnement et dans une unité de transformation de mangue. Avant de leur dire que c'est de cette façon qu'on peut renforcer les capacités techniques des producteurs de la mangue et des équipes phytosanitaires des plantations de mangue.

Selon M. Gnagne, représentant de la Direction de la productivité et de la compétitivité industrielle, cet atelier aura permis aux producteurs d'acquérir les connaissances de bases sur l'hygiène liées à leurs activités. Et surtout à renforcer leurs capacités techniques. Aussi a-t-il encouragé les participants à l'atelier à mettre ces connaissances en pratiques et à cultiver le partage de l'expérience.

A quatre jours de formation intense et d'échanges sur l'hygiène et les parasites de la mangue, la directrice du Bureau norme (Bna) audit s'est réjouie de l'intérêt que les participants aux séminaires ont porté aux différents modules. A l'en croire la qualité des interventions a été à la hauteur des attentes de cet atelier de formation.

Pour le Bna, ces différentes formations permettront aux acteurs de la filière de maitriser les techniques d'amélioration de la productivité, la chaine de valeurs de la production. Et ce, de la matière première à la commercialisation du produit mais également l'hygiène à toutes les étapes de production et de transformation.