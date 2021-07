Cote d'Ivoire: Protection des enfants autistes - Une psychologue sensibilise des parents de patients

Souvent considéré en Afrique, à tort ou à raison, comme la conséquence d'une malédiction, d'un sort ou encore une punition de Dieu, l'autisme est un grave trouble du développement d'un enfant, qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales. Il réduit la capacité à communiquer et à appréhender les interactions sociales.

Ce « dysfonctionnement » au niveau de certains enfants, perturbe la plupart des foyers, attriste leurs parents et les rend malheureux et entraîne même, souvent, la séparation de certains parents. Ce sont des moments douloureux... Le pire, c'est que la plupart des parents ne savent pas comment s'y prendre pour faire face à cette situation.

En vue de les aider à surmonter « cette difficile épreuve » l'Association des parents d'enfants autistes, dénommée "parents au cœur bleu", avec à sa tête, sa présidente, Licko Magodri Diane, a initié, le samedi 3 juillet, à l'hôtel Novotel, au Plateau, une séance de formation et de sensibilisation des parents touchés par cette situation.

Une trentaine de parents ont répondu présents. La séance a été animée par Dr. Michelle Lora, psychologue comportementaliste.

Celle-ci a expliqué à l'occasion, que l'autisme n'est pas une maladie en tant que telle. Il s'agit plutôt d'un dysfonctionnement du parcours de l'information dans le cerveau de la personne. Elle a ajouté qu'à ce jour, les causes sont diverses et variées. Mais, dira-t-elle, « A ce jour, il n'y a pas de cause, scientifiquement définie. Mais, une détection précoce, ainsi que des thérapies comportementales, éducatives et familiales peuvent réduire les symptômes et favoriser le développement et l'apprentissage. C'est pourquoi, nous invitons tous les parents à se rendre à l'hôpital dès qu'ils constatent un changement dans le comportement de leur enfant ». Précisant que chaque enfant autiste, a son rythme et ses capacités d'apprentissage.

Dr. Lora a aussi encouragé les parents touchés par cette situation, à donner une direction positive à leur nouvelle histoire de vie. « Les enfants autistes aussi, ont besoin d'être complimentés. Il est possible de faire d'un enfant autiste, un enfant de rêve. Il faut prendre cela comme une mission divine. Il faut les traiter avec Amour, les protéger et être disponible pour eux », a-t-elle insisté. Avant de prévenir qu'on peut devenir autiste à tout âge.