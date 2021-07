Togo: Paulo Duarte - Quand sera-t-il au Togo ? La réponse du sélectionneur des Eperviers

Désormais libre après sa séparation à l'amiable avec Primeiro de Agosto, Paulo Duarte peut maintenant se consacrer à l'équipe nationale du Togo dont il a été nommé nouvel entraîneur il y a quelques semaines.

Interrogé par nos confrères de Football 365, le technicien portugais a évoqué la date de son arrivée au Togo.

« L'objectif de résilier le contrat en Angola, c'est aussi de me concentrer plus sur le Togo. Normalement, je devais quitter Primeiro après le 17 juillet. Mais ils avaient aussi retardé la fin du championnat au 31 juillet. Mais maintenant je suis libre et je peux faire ce que je veux. Dans un premier temps, profiter de la famille pendant trois semaines. Cela fait un an que je n'ai pas vraiment vu ma famille. Puis, je vais arriver au Togo au moins un mois avant notre premier match », a-t-il fait savoir.

Le sélectionneur des Eperviers a également évoqué le Sénégal, premier adversaire des Eperviers en éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

« C'est clairement le candidat du groupe pour la Coupe du monde. C'est la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui. Comme avant, la Côte d'ivoire, le Ghana, l'Egypte étaient plus forts, aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est le plus fort. Il y a quelques mois, je suis tombé sur cette équipe et on a raté la qualification pour deux points, quand la FIFA a décidé de faire rejouer un match après un an. Si ce n'était pas ce match, c'est le Burkina Faso qui se qualifiait pour la Coupe du monde. Mais nonobstant tout ça, on doit préparer notre équipe avec l'objectif en tête. L'objectif c'est d'aller battre le Sénégal pour ce premier match. Montrer que le Togo a un avenir, de bons joueurs et est capable de faire ça », a dit Paulo Duarte.