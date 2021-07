Congo-Kinshasa: Les emplois fictifs font perdre à l'État 20 millions de dollars chaque mois

En République démocratique du Congo (RDC), les finances publiques ne sont toujours pas assainies. Après la reprise de la consolidation du recensement des fonctionnaires en avril dernier le ministre congolais de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau confirme lors de la réunion du conseil des ministres de ce weekend que des listes de fiche de paie des fonctionnaires et agents de l'État sont truffées des doublons, d'agents fictifs qui font perdre au Trésor public 240 millions de dollars par an. Le syndicat des fonctionnaires reste perplexe, mais les autorités assurent qu'il y aurait même plus que ce qui a été révélé.

Chaque mois, environ un million de personnes sont sur les listes de paie de l'État. Et c'est en voulant établir un Fichier de Référence de l'Administration Publique (FRAP), que les cas litigieux ont été décelés, affirme Jean-Baptiste Ndefu, le gestionnaire de la base de données numériques des ressources humaines de la fonction publique. « C'est partiel parce que nous n'avons pas encore l'exhaustivité des données tant des services centraux que des provinces. Plus nous aurons des données, plus nous aurons des informations et je ne doute pas un seul instant que la moisson soit supérieure à celle que nous avons aujourd'hui ».

Les listes ne relèvent pas que des cumulards, doublons et emplois fictifs tirés des informations déclaratives des administrations. Il y a aussi une autre catégorie : « il y a aussi des cas d'agents déserteurs qui continuent à se faire payer. Parce qu'il y a la bancarisation qui aujourd'hui ne permet pas aux administrations de faire vite et faire bloquer tous ces cas-là ».

Coté intersyndicale de l'administration publique, Fidèle Kihangi son président estime que le travail n'est pas achevé. « C'est un travail qui a été fait sans nous avoir associé. Maintenant nous demandons une commission de certification du travail fait par le gouvernement, pour que nous puissions tous être sûrs que ce que nous déclarons est vrai et que demain si nous prenons des décisions de bloquer tous ces fictifs ou cumulards qu'il n'y aura pas de plaintes, de réclamations après».

Selon le compte rendu du conseil des ministres une commission présidée par le ministre de la Fonction publique a été mise en place. Reste à savoir si les syndicalistes en feront partie.