Cote d'Ivoire: Conditionnement du gaz butane - Le ministre Souleymane Diarrassouba inaugure une usine à Akoupé-Zeudji

Dernère publication 05/07/2021 à 01:16 min

Le ministre Souleymane Diarrassouba inaugure une usine de conditionnement du gaz butane à Akoupé-Zeudji.L'usine de conditionnement du gaz butane est d'une capacité de production d'environ 2 millions de bouteilles de gaz butane par an.

Elle a nécessité un investissement de plus de 7 milliards de FCFA et générera 400 emplois directs et 1.000 emplois indirects.

L'usine de fabrication et de requalification de conditionnement de gaz butane de la société Sigma Cylindre a été inaugurée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, le jeudi 1er juillet 2021 au sein de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji, au PK24, sur l'autoroute du Nord.

Cette usine, selon Souleymane Diarrassouba, contribuera à mettre à la disposition des ménages ivoiriens, des produits de qualité à des prix compétitifs. "L'État de Côte d'Ivoire a une politique de promotion d'utilisation du gaz butane, pour des raisons économiques, de protection de l'environnement et de lutte contre la déforestation, dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD)", a dit Souleymane Diarrassouba. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a ajouté que cet "important investissement est la preuve de la diversification du tissu industriel" ivoirien et rend visible la politique de promotion industrielle du cluster emballage-packaging. Ce qui, précise-t-il, "en rajoute à la compétitivité de notre économie".