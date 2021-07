Ile Maurice: Ecrans - Ne culpabilisons pas nos enfants à cause de nos préjugés !

Il n'y a pas une étude qui fait autorité mondialement sur le sujet de l'exposition des enfants aux écrans; les experts restent partagés.

Raison pour laquelle les recommandations des uns et des autres doivent varier selon les pays, les contextes, les enfants, les parents, la fermeture des écoles, l'apprentissage en ligne, etc. A contrario, il existe des points de vue qui affirment que l'on ne devrait pas parler d'addiction.

Au Boston Children's Hospital, l'on met surtout en avant le fait que "one thing we need to get away from is the concept that screens are toxic (... ) screens are not inherently toxic. They are neutral. It's what we do with them that matters." Dans l'article Stop the Freakout Over Kid's Screen Time, la journaliste Kiera Butler estime que l'on suit une longue tendance qui a commencé depuis la Grèce antique : "philosophers claimed that the act of writing would make young people more rebellious. In the 18thcentury, parents worried that their children would become addicted to reading... "