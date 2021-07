Tunisie: Al Hilal du Soudan sur Elyes Jelassi

Annoncé à l'ES Sahel, l'attaquant de l'USM pourrait atterrir à Omdurman.

Elyes Jelassi était annoncé avec insistance du côté de Sousse ces derniers jours, à l'Etoile Sportive du Sahel, vice-champion de Tunisie. Sauf qu'en dépit d'un accord entre l'administration des Bleus du Ribat et l'exécutif de l'ESS, l'entrée en lice d'Al Hilal pourrait changer la donne. En effet, le club soudanais pisterait actuellement le milieu offensif de l'USM, et le coach d'Al Hilal, Ricardo Formosinho, aurait même validé la future transaction.

Les fans du CS Chebba remettent ça

Les supporters du CS Chebba ne lâchent pas l'affaire volet conflit avec la FTF. Ils ont organisé une manifestation devant le siège de la Fifa en Suisse pour attirer l'attention du cercle de Zurich sur l'épineux dossier de la formation de Chebba. Rappelons que le CSC est toujours privé de compétition officielle et n'a pas encore recouvré ses droits malgré la décision du TAS dans le litige qui l'oppose à la FTF.

Ouday Belhadj à Ohod

Le désormais ex-attaquant du CS Hammam-Lif, Ouday Belhaj, s'est récemment engagé avec le club saoudien d'Ohod. Un départ qui sera difficile à combler pour le club de Boukornine, sachant que le joueur a largement contribué à la montée des Verts en Ligue 1 la saison passée. Les recruteurs des banlieusards du Sud devront maintenant dénicher la perle rare qui puisse évoluer sur les mêmes bases que Belhadj.

Mouihbi, le bac en poche

A 36 ans, Youssef Mouihbi, ex-attaquant international de l'ASM, du CA et de l'ESS, a récemment obtenu son baccalauréat section économie et gestion. Un succès à prendre pour exemple pour un sportif émérite qui avait arrêté ses études en 2004. Félicitation au brave Mouihbi.

Ligue 1 - entraîneurs : ça prend forme

En cette inter-saison, la liste des entraîneurs des 14 formations de la Ligue 1 prend forme. Reste à connaitre le successeur de Mouïne Chaâbani à l'Espérance Sportive de Tunis, à confirmer Kamel Zaiem à l'US Ben Guerdane et à dénicher un technicien pour l'Olympique de Béja. A part ce trio, c'est bien parti pour le Club Sportif Sfaxien avec Hamadi Daou, pour l'Etoile Sportive du Sahel aussi avec Lassaâd Dridi, pour le Club Africain avec Montassar Louhichi, pour l'Union Sportive Monastirienne avec Taoufik Zaaboub, l'AS Solimane avec Chaker Meftah, l'AS Rejiche avec Issam Merdassi, ainsi que pour le CS Hammam-Lif coaché par Sami Gafsi, l'ES Hammam-Sousse dirigée par Rafik Mhamedi, l'US Tataouine avec Mohamed Maalej, l'Etoile Sportive de Métlaoui qui a pris Moez Bouakaz et le Club Athlétique Bizertin encadré par Mohamed Azaiez.