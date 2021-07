Tunisie: «Streams», nouveau film de Mehdy Hmili - Même les anges peuvent chuter !

Le nouveau film « Streams » de Mehdi Hmili fera sa première mondiale en compétition officielle de la section «Cineasti Del Presenti» au prestigieux Locarno Film Festival dans sa 74e édition qui se déroulera du 4 au 14 août prochain.

Au commencement était le rêve ! Le rêve d'un adolescent, évoluant dans un club local, de devenir une star du football. Mais le destin en a décidé autrement ! Après un drame qui conduit injustement sa mère en prison, le jeune se trouve en proie à la drogue et entame une descente en enfer. Une descente cruelle dans un monde violent et avec son copain ils se retrouvent à faire les sales besognes d'un mafieux. Le film est produit par Yol Film House et Moufida Fdhila avec pour principaux acteurs Afef Ben Mahmoud et Iheb Bouyahya .

Dans streams, Mehdy Hmili se met vraiment à nu pour raconter cette poignante histoire.

Un récit autobiographique raconté avec beaucoup de courage et de pugnacité. Un récit qui fait fi de toutes les retenues imposées jusque-là par le cinéma tunisien. Tendre, arrogant, lacérant, iconoclaste et violent tant au niveau du geste que de la parole, nous pensons que c'est le film qui exprime le mieux le «personnage» mais aussi le réalisateur Mehdi Hmili. Une histoire tunisienne, un drame social, d'accord ! Mais dans sa réalisation le film «a du chien» et réussit à nous transmettre des émotions, des émotions issues d'une société en pleine décadence qui est capable de vous provoquer la chute des anges en un rien de temps. Dans cette réalisation, également, la caméra ne perd pas de vue ses personnages, nous entendons par là qu'elle habite carrément tous les personnages même secondaires. Résultat: elle nous donne toute cette énergie en un seul coup de feu. Le film doit aussi beaucoup aux jeux de ses acteurs principaux Iheb Bou Yahya et Afef Ben Mahmoud. Si Iheb Bouyahya est un acteur qu'on découvre pour la première fois et on devine qu'il a été bien dirigé pour mener ce rôle à point, Afef Ben Mahmoud, a placé son niveau de jeu sur une fibre beaucoup plus chargée émotionnellement et elle réussit sa transformation d'une femme simple employée dans une usine à une femme marquée par la vie et qui sort de prison. Cette évolution dans son personnage ajoute beaucoup au film qui change carrément le rapport entre ses personnages sans rien perdre de son mood.