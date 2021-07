Angola: L'industrie manufacturière peut avoir un crédit différencié

Luanda — Le Conseil économique et social (CES) de la République d'Angola suggère la création de conditions de crédit différenciées pour l'industrie manufacturière, qui devraient tenir compte de la période d'investissement et de consolidation de l'activité industrielle.

L'intention englobe la création d'un programme de soutien au crédit (PAC), destiné au modèle industriel susmentionné, en tenant toujours compte des conditions de remboursement, qui ne doivent pas compromettre la solidité des entreprises.

Cette intention fait partie d'un ensemble de propositions du CES à soumettre, dans les prochains jours, au chef du pouvoir exécutif, João Lourenço, en vue de générer des mécanismes pour identifier de nouveaux projets non approuvés par la banque commerciale, afin de réactiver le demande d'éligibilité au crédit.

A cette fin, il est proposé de revoir les conditions et garanties exigées par les banques, qui devraient concevoir des modalités d'octroi de crédit plus attractives, compte tenu des limites de sa valeur réelle, des investissements en cours et de sa rétention.

Le CES propose au ministère de l'Industrie et du Commerce d'identifier les projets prioritaires, encadrés par la disponibilité des matières premières locales, et de préparer une campagne pour les promouvoir auprès des entrepreneurs.

Au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, le Conseil demande des informations sur la production agricole, des projets pour les 10 prochaines années, entre autres données et actions, visant à élaborer un programme d'action pour le développement industriel à court et moyen terme.

Il a également été proposé de créer un fonds de promotion de l'industrie manufacturière qui, en plus d'autres ressources, serait financé par le produit du recouvrement d'avoirs.

Le Conseil a également indiqué la nécessité d'un cadre d'incitations fiscales et d'avantages pour l'industrie manufacturière, tels que l'exonération de la taxe industrielle et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), jusqu'à trois ans à compter du début de l'activité, qui aurait un impact sur la promotion de l'employabilité.