Angola: João Lourenço félicite Joe Biden à l'occasion du 4 de juillet

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a félicité samedi, le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, à l'occasion de la fête de l'indépendance de ce pays, qui se célèbre ce dimanche (4 juillet).

Dans le message de félicitations parvenu à l'Angop, João Lourenço exalte le parcours exemplaire effectué par les États-Unis pendant plus de deux siècles, "au cours desquels ils ont réalisé de grandes conquêtes à tous les niveaux de la vie nationale, projetant la Nation dans le monde comme une référence incontournable en termes politiques, économiques, scientifiques et technologiques".

L'homme d'État angolais souligne que les deux pays et Gouvernements font de réels efforts pour le renforcement continu des relations d'amitié et de coopération bilatérale.

"Pour cette raison, je veux exprimer notre conviction que nous sommes sur la bonne voie, qui nous conduira à la construction de bases solides sur lesquelles seront construites d'importantes réalisations communes, avec des bénéfices mutuels", lit-on dans la note.

João Lourenço a félicité, en son nom et de l'Exécutif angolais, le Président Joe Biden, le peuple et le Gouvernement des Etats-Unis à l'occasion du 245è anniversaire de l'indépendance.

"Veuillez accepter mes meilleurs vœux de bien-être personnel, de bonne santé et de prospérité pour le peuple américain", a écrit João Lourenço.

En 2010, l'Angola et les États-Unis avaient signé un accord de partenariat stratégique et de coopération dans divers domaines, notamment du commerce, des finances, de l'énergie, de l'industrie manufacturière, de la sécurité, de la santé et de la justice.

L'Angola exporte du pétrole et des diamants vers les États-Unis et importe de ce pays des aliments et des équipements pour le secteur pétrolier, ainsi que diverses machines.