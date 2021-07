Angola: Quiçama fête son anniversaire avec une foire agricole et un festival de musique

Luanda — Une foire agricole et un festival de musique traditionnelle ont été ouverts vendredi à l'occasion du 83e anniversaire de la municipalité de Quiçama, à Luanda.

Lors de la foire, ouverte par l'administrateur municipal, António Manuel Fiel, et dont la clôture est prévue ce dimanche, divers produits sont exposés, en particulier les chèvres, les porcs, la volaille, les tubercules, les légumes, les fruits et le poisson.

La commune de Muxima (cœur, en langue Kimbundu) a dans son stand des produits dérivés du manioc, du poisson et des crevettes et légumes, celle de Cabo-Ledo a exposé des illustrations de zones touristiques et de plages, tandis que Kixinge expose des ressources minérales, telles que le magnésium, le fer, des répliques d'or, diamant et de sable.

Le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) sont présents dans le salon, avec différents paquets financiers pour les agriculteurs.

Le festival de musique, appelé "Corredor do Kwanza", est animé par le groupe Real da Quiçama, avec Baló Januário, Macaxi, entre autres musiciens, le groupe de Njimba, Disbunda (Cuanza Norte), Amados de Ambaca, Tinho Amado et Kumbilixia ( Cuanza Sul) et Malanje, les Tungila Tuá Jokota et le groupe TX.

Pendant les festivités, qui se déroulent sous la devise « Quiçama, portes ouvertes pour le développement », il y aura également des conférences sur le potentiel agricole de la localité et une messe catholique d'action de grâce, ce dimanche.