Angola: Le bureau politique du MPLA recommande un consensus sur la modification des lois

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a recommandé, vendredi, à Luanda, de parvenir à un consensus sur la modification des lois organiques sur les élections législatives et l'enregistrement électoral officieux.

Dans un communiqué publié à l'issue de sa troisième réunion ordinaire, dirigée par le président du parti, João Lourtenço, le Bureau politique du MPLA a recommandé de "travailler à différents niveaux et avec les entités compétentes" pour parvenir au consensus nécessaire et rendre possible l'approbation urgente des amendements à ces lois.

Il a exhorté au plein respect de l'ensemble des activités inscrites dans le calendrier d'actions de la deuxième phase du programme de la Commission de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP).

Le Bureau politique du MPLA a salué l'approbation du projet de loi de révision constitutionnelle, initiée par le Président de la République, sans vote contre des membres de l'Assemblée nationale.

Le Communiqué indique que la résolution sur les pourcentages à établir dans la composition des organes collégiaux du parti, par rapport aux organisations sociales et associées, a été analysée, ainsi que l'approbation du plan d'hommage aux membres des Organes individuels et collégiaux, national et intermédiaires, de l'Organisation de la femmes angolaise (OMA), dans le mandat 2016-2021.

Dans cette troisième réunion ordinaire, l'état de fonctionnement de la Commission nationale préparatoire du VIIIe congrès ordinaire du MPLA, convoquée pour décembre de cette année, a été apprécié et le travail pour assurer la participation de 50% du genre, dans toutes les conférences intermédiaires et dans les organes collégiaux, à élire à tous les niveaux.

Les membres du Bureau politique se sont félicités de l'obtention du 14e titre africain, par l'équipe nationale féminine senior de handball, lors de la 24e édition du Championnat d'Afrique de ce sport, disputé au Cameroun.

Ils ont regretté le décès physique de l'ancien médiateur de Justice et député à l'Assemblée nationale, Carlos Alberto Ferreira Pinto, survenu vendredi, des suites de maladie, et ont adressé leurs sincères condoléances à la famille endeuillée et aux militants, sympathisants et amis du MPLA pour la perte "de celui qui dans la vie était un digne serviteur de la Patrie", lit-on dans le communiqué.

Carlos Alberto Ferreira Pinto était membre du Comité central du MPLA et a joué divers rôles dans l'appareil central du parti et de l'Etat, rappelle, en conclusion, le communiqué.