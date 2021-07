Gabon: Concours national des talents numériques - Les candidats présentent leurs projets

Le concours organisé par Blanc Cristal dans le domaine du numérique aura eu un bel engouement auprès des jeunes. Durant deux jours, les petits génies du digital ont présenté leurs projets devant un jury. L'objectif étant de mettre en lumière le thème retenu pour cette année, à savoir la cybersécurité.

Quelques 328 élèves des lycées et collèges de trois provinces, à savoir l'Estuaire, le Haut-Ogooué et l'Ogooué maritime ont pris part à la seconde édition du concours national des talents numériques organisé par Blanc Cristal en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, le ministère des affaires sociales, le ministère de la communication et de l'économie numérique et d'autres partenaires comme le Cabinet Deloitte, BS Gabon, le Projet l'initiative de ce concours vise à faire émerger des talents pour certains, et renforcer les acquis pour d'autres.

Ainsi, les jeudi 1er et vendredi 2 juillet ont vu ces génies en herbe présenter leurs projets devant les membres composés des différents partenaires de l'évènement. Montages vidéo, projections Power Point, sites internet, applications sont entre autres les différents canaux ou moyens que les jeunes élèves ont choisi pour sensibiliser sur le thème de la cybersécurité.

Au sortir de ces présentations, cinq établissements ont été retenus pour l'évènement final. Ce sont les lycées Paul Emane Eyeghe, Bessieux, le Lycée Technique National Omar Bongo Ondimba, le Complexe Michel Dirat et le Complexe scolaire Ruban Vert. Et aussi des élèves ont pu se distinguer individuellement. C'est le cas de Mayomba Vinny, Metsouma Rahim, Mba Bivegue Stevian, Massanongui Esdras et Sambouni Minda Eli pour la catégorie lycée, Barrier Indah, Kaelyss Okomo Orchidée, Zang Essono Nolwine, Mekui Allogho Jessica et Ndjakou Kassi Nathanael pour la catégorie collège, et Angwe Biteghe Ervan, Nkoula Servais, Ntella Astria pour la catégorie école supérieure. Les différents protagonistes ont su faire preuve de détermination et d'ingéniosité pour se hisser en finale du concours.

Un évènement ayant suscité tant d'engouement mérite pleinement une attention particulière. Car de nombreux talents ne demandent qu'à éclore, et ce concours en est probablement un moyen pour ces jeunes de montrer leur potentiel.

Le rendez-vous est pris pour le 7 juillet pour récompenser les lauréats du concours ; mais l'essentiel aura été déjà fait, car pour tous ces jeunes, participer à ce concours et démontrer son talent, sa passion pour le numérique est en soi une victoire.