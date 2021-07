Gabon: Koula-Moutou - La Ligue provinciale de foot donne un coup d'éclat au stade Tata Migolet

Le Bureau de la Ligue provinciale de l'Ogooué-Lolo, conduit par son Président, Bienvenu Itsoga Banguebé, en partenariat avec les mouvements associatifs de la jeunesse ont répondu à l'appel de la Journée citoyenne. C'est sur instruction du Gouverneur, Jean Bosco Assingabagni, que le site du stade Tata Migolet a été retenu. Les amoureux du football et bien d'autres jeunes ont répondu massivement présent à l'appel de la première autorité de la province.

Ils ont retroussé les manches pour redonner un coup d'éclat au stade Tata Migolet de Koula-Moutou. Le Bureau de la Ligue provinciale de foot, représenté par son président, Bienvenu Itsoga Banguebé, et les mouvements associatifs de jeunesse ont répondu à l'appel du gouverneur , celui d'honorer à la Journée citoyenne." C'est notre première sortie depuis notre élection à la tête de la ligue provinciale de l'Ogooué-Lolo. Nous avons répondu favorablement à l'appel de l'autorité, qui n'est autre que le gouverneur, Jean Bosco Assingabagni, qui a bien voulu que le stade Tata Migolet retrouve son éclat. Ce qui est une bonne chose. Nous y sommes et nous l'avons fait" témoigne le nouveau président de la Ligue provinciale.

Les jeunes et amoureux du ballon rond ne se sont pas fait prier. Ils se sont pressés pour donner un coup de main à leurs ainés pour rajeunir le stade Tata Migolet. Avec les outils en mains, machettes, sachets poubelles et bien d'autres, l'air de jeu a été débarrassé des hautes herbes. Les tribunes ont, elles aussi, connu une cure de jouvence. "Nous sommes solidaires du dynamisme de notre gouverneur, qui associe la jeunesse à ce genre d'initiative . Nous n'oublions pas le nouveau président de notre Ligue provinciale, qui lui également, milite pour l'émergence du football de notre province, et partant, celui de notre pays. Ensemble, unis, nous allons faire des exploits bénéfiques pour notre belle province , l'Ogooué-Lolo"lance un jeune venu pour l'activité relative à la journée citoyenne.

Le stade Tate Migolet a retrouvé un peu de son éclat en quelques heures, grâce au dynamisme des mouvements associatifs de la jeunesse. La preuve que l'union fait la force. Venus nombreux, les jeunes ont montré combien il est nécessaire et important de s'unir pour une cause noble et juste. C'est ce que souhaite d'ailleurs le président de la Ligue provinciale , qui estime que "travailler ensemble pour atteindre des objectifs profitables et bénéfiques pour tous", est une de ses missions pour réussir son mandat . Il appelle de ses voeux, l'union des filles et fils de la province pour le développement du foot provincial qui, sans doute, fera la fierté du football gabonais.