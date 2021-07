Ile Maurice: Rentrée en pleine épidémie - Des élèves se confient

Ils ont déjà préparé leur sac pour la grande rentrée, demain. Une rentrée qui sera bien différente des autres, avec le Covid-19 qui circule toujours dans le pays. Cécile, 18 ans, Illona, 10 ans, et Roan, 6 ans, nous confient leurs sentiments...

L'uniforme est déjà repassé, les chaussures récurées et les cahiers bien rangés dans le sac. Cependant, ils savent que ce n'est pas une rentrée comme les autres. En effet, avec les cas de Covid-19 qui augmentent de jour en jour, les enfants réalisent que leur vie scolaire ne sera pas comme avant.

Illona, 10 ans, avoue être un peu triste de savoir qu'elle ne pourra plus serrer ses amies dans ses bras et qu'elle devra garder la distanciation physique avec ses camarades. «Je sais qu'il y a un vilain virus qui se propage et que je dois bien porter mon masque. Je sais aussi qu'il faut que je garde mes distances et ne pas kolé-kolé avec mes amies, ce qui me rend un petit peu triste car on aimait bien se serrer dans les bras pour se dire bonjour», confie la petite fille avec innocence.

Mis à part la tristesse, elle avoue avoir un peu peur aussi. Ces parents lui ont fait comprendre que, par rapport à l'année dernière, ce n'est pas que par précaution qu'il faut porter le masque. Mais surtout parce que le virus, lui, rôde toujours.

Des explications qu'a aussi comprises Roan, qui fait sa grande rentrée en Grade 1. «Ma maman m'a acheté un masque Spiderman bleu. Je vais le mettre demain avec mon nouvel uniforme.» Si pour lui, c'est un moyen de montrer à ses nouveaux amis son héros préféré, sa mère révèle qu'elle a pris l'exemple du personnage fictif pour justement lui expliquer comment se protéger du virus.

«Il est encore petit et lui faire croire que lorsqu'il met le masque, il porte un déguisement comme Spiderman a été le meilleur moyen que j'ai pu trouver pour lui faire garder le masque car le face shield, il n'en veut pas» Comme la maman d'Illona, elle révèle que, même si elles essaient de donner le maximum de conseils à leur enfant tous les jours, la peur et l'inquiétude sont toujours au rendez-vous pour les parents.

Si pour ces jeunes enfants, le masque et la distanciation physique, entre autres, sont leurs seules préoccupations, ce n'est pas le cas pour les plus grands. Cécile, collégienne de 18 ans, révèle s'être sentie forcée de faire le vaccin avant-hier. En effet, le ministère de l'Éducation a annoncé que tous les élèves de 18 ans ou plus non vaccinés, de la première dose au moins, n'auront pas le droit d'entrer à l'école. Une nouvelle que Cécile a prise avec beaucoup de mal. «Mo fek gagn 18 ans éna dé sémenn, mo pa ti santi mwa pre pou fer vaksin-la aster mé mo'nn oblizé. Aster mo per. Mo lamé fermal é mo strésé tansion mo malad», soutient l'adolescente.

Cependant, Cécile craint aussi le Covid-19 ; c'est la première fois depuis des années qu'elle reprendra le chemin de l'école avec autant d'appréhensions, qui n'ont rien à voir avec les études. «Mo espéré sa malad-la fini enn fwa.»