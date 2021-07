Ile Maurice: Support Don't Punish - Une prison fictive à Mangalkhan pour éveiller la conscience

Le samedi 26 juin dernier a été particulier pour les associations Collectif Urgence Toxida et A.I. L.E.S (Aides, Infos, Liberté, Espoir, Solidarité). En effet, pour marquer la campagne Support Don't Punish ( SDP), une prison fictive a été placée devant les bureaux de Ailes à Mangalkhan.

Cela pour symboliser le début de la campagne qui marque aussi le lancement d'une pétition envoyée aux ministères de la Santé et de la Justice. La pétition demande aux autorités mauriciennes de reconnaître l'utilisation des drogues comme un problème de santé publique liésaux addictions et non comme un problème de criminalité.

La journée a été aussi marquée par des activités explicatives sur les difficultés que rencontrent les femmes utilisatrices de drogue et aussi un jam musical. La pétition est disponible sur le site Avaaz et sur les pages Facebook de CUT et AILES.

Ce qu'est Support Don't Punish

Support. Don't punish est une campagne mondiale lancée en 2013 afin promouvoir de meilleures politiques des drogues qui mettent la priorité sur la santé et les droits humains.

Les usager-ère-s de drogues doivent pouvoir être soutenus afin qu'ils puissent mener une vie digne, avec ou sans drogue.

Plus de 96 pays soutiennent le mouvement.