Ile Maurice: Legend Hill - Un rocher se détache du chantier

Un rocher a dévalé du chantier du projet immobilier Legend Hill, se trouvant sur le flanc de la montagne de la Tourelle de Tamarin, vendredi 2 juillet dernier.

Certains habitants, pris de peur, se sont exprimés sur les réseaux sociaux. «Une pierre de plus ou moins 8 tonnes, si pas plus, s'est détaché du chantier des travaux et a dévalé la pente vers des habitations, elle a été heureusement arrêté par un large sentier qui est le parcours des joggers de plantation Marguery (... ) Les ouvriers du chantier sont en train de tailler la pierre en petits morceaux pour dégager la route et éviter les photos et vidéos», peut-on lire.

Mais selon le promoteur, MJ Développement, le rocher s'est arrêté sur un sentier isolé de la Plantation Marguery et non sur la piste de jogging de la résidence Plantation Marguery. «La direction de MJ Développement, le promoteur du projet Legend Hill, confirme que Sinohydro, la compagnie en charge du chantier, a procédé à la construction d'un rock berm le vendredi 2 juillet», précise le promoteur.

«La roche, qui a glissé sur la pente sur une quinzaine de mètres, avait été identifiée pour être concassée et utilisée dans la construction du rock berm. Elle s'est malencontreusement arrêtée sur un sentier isolé de la Plantation Marguery et pas sur le jogging track, comme mentionné sur les réseaux sociaux.» La roche ne représentait aucun danger pour les habitants des quartiers avoisinants car elle se trouvait éloignée des résidences et sous surveillance des ouvriers de Sinohydro, selon MJ Développement.