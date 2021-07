Algérie: Fête de l'indépendance - Une occasion pour tirer les enseignements des "nobles valeurs de notre identité"

Alger — Le Général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a affirmé, dimanche à Alger que le 59ème anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse constituait une "occasion pour tirer les enseignements et mettre en avant les nobles valeurs de notre identité et de notre glorieuse marche, des valeurs auxquelles nous devons tous nous attacher ".

Cette cérémonie "intervient en pleine célébration de l'une des plus illustres dates de notre grande histoire, le 59ème anniversaire de la fête de l'Indépendance nationale, une halte qui marque nos esprits du véritable sens de la victoire, et nous emplie de sentiments de dignité et de fierté de nos gloires, de l'héroïsme de nos aïeux de la génération de Novembre", a indiqué le Général de corps d'Armée dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de remise de grades et médailles à des officiers de l'Armée nationale populaire (ANP), présidée par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune à la veille de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse.

Cette occasion "est une opportunité pour renouveler notre fidélité au serment des chouhada et se recueillir avec déférence à la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vive notre patrie", a-t-il ajouté.

Lire aussi: Tebboune préside une cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers de l'ANP

"Une heureuse occasion que vous avez tenu à ancrer, en temps et en lieu, comme une forte symbolique, et une honorable tradition, qui vient orner les us de notre chère Patrie et ceux de notre institution militaire, et une opportunité renouvelée à travers laquelle les cadres de l'Armée Nationale Populaire et ses personnels récoltent les fruits de leur labeur, avec des promotions en grades et des décorations en médailles, en reconnaissance à leurs efforts et à leur détermination au service de leur armée et de leur pays, sur la voie de l'édification de l'Algérie nouvelle, dont vous avez tracé les contours, bien clairs et grandement prometteurs", a-t-il indiqué.

Après avoir renouvelé ses "remerciements" et sa "considération" au Président Tebboune pour son "profond attachement à présider cette cérémonie", le Général de corps d'armée, Saïd Chanegriha a adressé "ses chaleureuses félicitations à tous ceux qui ont été promus aux grades supérieurs et ceux qui ont été honorés de décorations. Cette cérémonie méritée en votre honneur, est le fruit des efforts persévérants consentis dans le cadre du développement des capacités de nos Forces Armées sur des bases solides et sur des fondements inébranlables à même de garantir à notre Armée plus de développement, à notre peuple une entière sécurité et sérénité et à notre cher pays, davantage de progrès et de stabilité".