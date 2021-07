Madagascar: Développement - La riziculture face à l'écueil psychologique

Diverses mesures ont été prises, ces derniers temps, pour booster la production rizicole à travers le pays mais il a été toujours difficile d'atteindre une véritable autonomie, et d'assurer les demandes du marché local.

Introduite récemment, la variété de riz chinois Weichu est censée plus particulièrement adaptée au climat subtropical de la Grande île. Un climat marqué par la chaleur et l'humidité d'octobre à mars et par une saison sèche et fraîche à partir du mois d'avril sur les terres centrales. Des centaines d'agriculteurs semblaient attirés par l'idée d'un rendement de 8 à 10 tonnes à l'hectare dans les zones pilotes du centre du pays pour promouvoir cette variété.

À la première récolte, certains d'entre eux parvenaient effectivement à une moyenne de rendement de plus de 8 tonnes dans la localité de Mahitsy, déjà habituée à la coopération avec les Chinois. Ce genre de coopération est plutôt vu d'un très bon œil par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). « La collaboration est essentielle si l'on veut construire un secteur agricole plus solide et plus résilient à l'échelle mondiale, qui améliore la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance pour tous » selon l'organisation onusienne.

Accélérer la formation

Face aux premiers résultats, la formation de milliers d'agriculteurs et de techniciens a été programmée. Ceux qui ont déjà passé plusieurs années dans le milieu de la vulgarisation agricole à Madagascar ne cachent toutefois pas un certain scepticisme. Car au fil des années et des générations, inculquer une nouvelle approche culturale n'a jamais été une évidence ; Des milliers de paysans rechignaient à adopter les nouvelles techniques pour différents motifs.

L'introduction de la variété 1632 de type Japonica dans les années 80 a suscité, à cet effet, beaucoup d'espoir. Mais la désillusion n'a pas tardé à la constatation du rejet de la technique culturale par des centaines de paysans qui avaient beaucoup de mal à se défaire des anciennes pratiques malgré un rendement multiplié par quatre. « Dans la région de Fianarantsoa, des paysans se plaignent de devoir se courber le dos pendant plusieurs heures pour le repiquage du fait de la petite taille du plant de riz », se souvient un vulgarisateur.

Pourtant, le riz Japonica représente actuellement 20% de la production mondiale, grâce à des plantations localisées essentiellement en Europe, en Australie et aux États-Unis, en Californie. En Europe, des Italiens apprécient plus particulièrement le Japonica pour la préparation du risotto. Mais très peu de cultivateurs malgaches l'ont adopté malgré un rendement pouvant dépasser les 8 tonnes à l'hectare.

À quand l'autosuffisance? Au fil des ans, on ne cesse ainsi de remettre au lendemain l'éventualité d'une autosuffisance en riz. « Les vulgarisateurs et les ingénieurs ont fait ce qu'ils pouvaient, mais l'aspect psychologique a souvent pris le dessus », explique notre interlocuteur. « L'adoption d'une nouvelle technique n'est pas toujours aisée puisque cela demande plus d'effort et nécessite un changement d'habitude ancré depuis plusieurs décennies chez les paysans», explique-t-il ; C'est l'une des raisons qui ont fait que le système de riziculture intensive (SRI) promu par le prêtre jésuite Henri de Laulanié et l'association Tefisaina depuis les années 80 n'a pas été suffisamment adopté par les riziculteurs.

Le SRI a pourtant l'avantage de ne pas nécessiter des intrants onéreux qui pourraient grever les porte monnaies des paysans. Au fil des ans, le retour aux anciennes pratiques a été constaté à différents endroits de la Grande île où on a promu le SRI. La technique a été cependant adoptée dans un certain nombre de pays d'Asie et d'Afrique. Le Mali, à titre d'exemple, fait partie des pays qui ont introduit le SRI en 2007. La moyenne du rendement de la riziculture est en tout cas passée de 3 tonnes à 4,5 tonnes à l'hectare au cours des dernières années dans ce pays, contre une moyenne de 2,45 tonnes pour Madagascar.

« Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Madagascar est loin d'être le champion mondial du SRI, appelé aussi « Malagasy Rice System ». Ce système innovant de production rizicole connu pour sa forte productivité et ses faibles impacts sur l'environnement peine à s'imposer dans les habitudes culturales des paysans malgaches même si l'île en est incontestablement le berceau » a déjà fait remarquer Rijaharilala Razafimanantsoa, du groupement SRI Madagascar, il y a quelques temps.

Les nouvelles méthodes culturales et l'adoption de nouvelles variétés de riz devaient pouvoir booster depuis longtemps la production dans la Grande île. Mais les faits sont têtus. L'autosuffisance en riz, on en parlait depuis toujours. Mais, cette année encore, Madagascar devra importer plus de 300 000 tonnes de riz pour répondre aux besoins du marché. Une importation qui a augmenté par rapport à celle de 2020.