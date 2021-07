Madagascar: Exportations - Le juteux marché du litchi pour la SIIM

Le Groupe des exportateurs du litchi, GEL, a jeté son dévolu sur la Société internationale d'importation, SIIM, pour écouler la production malgache en Europe.

Affaire à suivre. Le Groupement des exportateurs de litchi de Madagascar, GEL, a émis un appel à candidature à l'échelle l'internationale pour diligenter, si l'on peut s'exprimer ainsi, la campagne 2021-2022. Son choix s'est porté pour la Société Internationale d'Importation (SIIM), ayant son siège à Rungis, en France pour un contrat couvrant le marché européen.

La SIIM, filiale du groupe Omer-Decugis & Cie, est connue pour être une spécialiste dans l'importation en Europe des produits exotiques provenant d'Afrique et d'Amérique Latine. Elle a opéré, dans un premier temps, en Afrique de l'Ouest en 1978. Puis, a étendu sa zone d'influence au-delà de ce « pré carré », d'une année à l'autre.

Madagascar, bon an mal an, a toujours été classé troisième producteur mondial de litchi et le premier fournisseur de ce fruit saisonnier, prisé et recherché dans toute l'Europe. Malgré les aléas climatiques, en dépit des tentatives d'imposer un sournois monopole sur le marché local et compte tenu de l'âge avancé des arbres fruitiers, une moyenne, presque une tangente de 16.000 tonnes de litchi venues de Madagascar inondent les halles des commerces des villes du vieux continent. La Grande île arrive ainsi à tenir la dragée haute aux pays concurrents. Cela, depuis la prise de conscience collective que le litchi offre des niches d'opportunités inexploitées auparavant. C'est devenu un débouché stratégique pour le pays. Au détriment des produits de rente habituels. La fameuse trilogie Cavagi ou café-vanille-girofle.

Âpre concurrence

La saison de commercialisation du litchi malgache s'étend entre le début décembre et la fin janvier. Ce qui correspond à la période des fê tes de fin d'années en Europe. Ce petit fruit rouge, bien charnu à l'intérieur, se trouve en bonne place sur les tables dans les chaumières, la soirée de Noël et le jour du nouvel an. Chez nous, il fait vivre pas moins de trois cent mille personnes, d'une manière directe ou induite. Et fait l'objet de multiples convoitises, animées par une concurrence âpre entre les producteurs et exportateurs locaux, opposant les collecteurs, les transporteurs et les spécialistes du conditionnement, un paramètre essentiel sur la chaîne de la traçabilité vers l'exportation.

Vu sous cet angle, la SIIM vient ainsi d'avoir la mainmise sur un marché plus que juteux. Elle s'apprête à engranger plus de 15 millions d'euros dans cette opération. Elle mise sur, au moins, une cargaison de 8.000 tonnes pour 2021-2022. L'obtention de ce contrat par sa filiale SIIM permet au groupe Omer-Decugis & Cie de s'attendre à une croissance soutenue pour le groupe sur la période 2021- 2025. Omer-Decugis & Cie, la maison mère de la SIIM, a réalisé un chiffre d'affaires global de 120 millions d'euros en 2020. Avec des importations en Europe de plus de 100 000 tonnes de fruits et légumes, emballés sous le sceau de l'exotisme.

Son Pdg, Vincent OmerDecugis, s'en réjouit et s'en félicite par des termes élogieux, empreints de reconnaissance. «C'est une grande fierté d'avoir acquis la confiance des exportateurs malgaches pour l'organisation de la distribution du litchi local dès la campagne 2021/2022, organisée au niveau international par le GEL sous la supervision et l'égide du ministère malgache chargé du Commerce. Certifiée Global G.A.P, Grasp et disposant d'une offre certifiée Fairtrade par Flocert, la filière du litchi malgache s'est développée sur des protocoles de production intégrant les trois piliers essentiels de l'agriculture durable que sont la sécurité sanitaire, le respect de l'environnement, des conditions de travail socialement responsables ». Il poursuit: « le tout au service de la qualité gustative du fruit, à la saveur unique et raffinée. Avec l'aide de nos savoir-faire réciproques et de nos synergies dans la gestion d'une campagne saisonnière, notamment dans l'organisation de chaines logistiques performantes, nous avions toutes les raisons d'intégrer le litchi à notre gamme d'exotiques. Au delà du succès de la commercialisation du litchi en France et au niveau européen pour les prochaines fêtes de fin d'année, notre action s'inscrira dans un cadre de partenariat de long terme permettant d'accompagner le développement durable de la filière à Madagascar». Le litchi voit l'avenir en... rose.