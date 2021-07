Madagascar: Consommation - Baisse immédiate du prix du gaz butane

Une convention de partenariat tripartite pour faire baisser le prix du gaz butane, a été signée dernièrement. Une nouvelle forme de distribution au détail est également en cours.

C'est le seul produit de nécessité qui connait une baisse de prix en ces temps de crise. Le ministère de l'Environnement et du développement durable (MEDD) a pris l'initiative de vulgariser le gaz butane pour diminuer la dégradation forestière. Partant du constat que 18 millions de m3 par an de bois sont consommés en tant que charbon et 97% des ménages utilisent encore cette énergie. Rien que dans la région Atsimo Andrefana, 20 000ha de forêt sèche partent en fumée par an pour être transformée en charbon.

Une convention entre le MEDD, le Comité malgache de butane (CMB) comprenant quatre sociétés gazières et le ministère de l'Économie et des finances (MEF) a été récemment signée pour appliquer de suite de nouveaux prix pour le gaz. Une convention découlant d'un plaidoyer entamé au mois de novembre 2020 pour rendre le prix du gaz abordable en baissant la TVA sur ce produit, passant de 20% à 5%. La baisse s'applique actuellement telle que soulignée dans la Loi de finances initiale 2021 et les bouteilles de 9kg coûtent désormais 51800 ariary et les 12kg passent de 78000 à 72000 ariary.

Cibles

D'après des enquêtes menées par le MEDD, un ménage dépense en moyenne 58000 ariary en charbon tous les deux mois. À peu près la même durée pour terminer une bouteille de gaz. Le charbon revient donc cher au final.

La convention est d'abord valable pour une année, et consiste à baisser de 9% le prix du gaz et distribuer gratuitement quinze mille bouteilles dont 6000 bouteilles pour les 4kg et 9000 bouteilles de 9kg. Elle concerne également une remise de 80% sur les bouteilles de 9kg et des ventes au détail auprès de divers points de l'île. « Les cibles visées pour les distributions gratuites sont essentiellement les fonctionnaires et les employés du secteur privé de la classe moyenne. Des ménages qui utilisent quotidiennement du charbon et qui utiliseront le gaz à long terme et non pas des opportunistes spéculateurs qui en feront du commerce» souligne Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ministre de l'Environnement et du développement durable.

Une vaste opération de distribution se tiendra dans la capitale et dans les régions. Par ailleurs, une généralisation des ventes du gaz au détail débute avec la possibilité d'obtenir un demi-kg de gaz pour 3000 ariary. Pour l'heure, il existe trois points de vente dans la capitale et un à Mahajanga. Le kit de cuisson complet avec le gaz connaît une baisse significative passant de 108 000 ariary à 20 000 ariary. Il faut en revanche remplir la bouteille et non acheter seulement le kit et la bouteille vide.

La convention souligne également que le CMB effectuera un reboisement de 60ha par an avec suivi et entretien. La promotion de l'utilisation du gaz butane vise à améliorer la santé et le bien être des ménages et des forêts. L'État par contre, perd quelques 5 milliards d'ariary de TVA...