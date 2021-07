Madagascar: Combustible domestique - Une convention de partenariat pour augmenter l'utilisation du gaz butane

L'administration et les distributeurs de gaz s'associent en faveur de la protection de l'environnement. (Gazconvention)

Une convention de partenariat en faveur de la protection de l'environnement a été signée vendredi dernier entre l'administration et les distributeurs de gaz butane. A terme, l'objectif est de réduire d'une manière conséquente, l'utilisation du charbon de bois et d'éradiquer ainsi la déforestation.

La transition énergétique est en marche en ce qui concerne les combustibles domestiques. Depuis la baisse de la TVA sur le gaz de 20% à 5%, le nombre de ménages utilisant le gaz butane comme mode de cuisson ne cesse d'augmenter. Mais beaucoup d'efforts restent encore à faire puisque jusqu'à présent seulement 3% des ménages malgaches utilisent le gaz en cuisine.

Catastrophe

Autrement dit, 97% des familles malgaches utilisent encore le charbon de bois ou le bois de chauffe pour cuisiner. Une catastrophe pour l'environnement puisque chaque année, ce sont 450.000 tonnes de charbon de bois qui partent en fumée. Avec ce que cela suppose, non seulement de déforestation mais aussi d'impacts négatifs en matière de santé publique puisque le charbon de bois est extrêmement polluant. Et c'est justement pour mettre un terme à ce massacre environnemental et sanitaire que le gouvernement, à travers le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, a pris une décision radicale. A savoir la réduction de 15 points de la TVA sur le gaz domestique dans la loi de finances 2021.

Effet immédiat

Une décision qui a eu pour effet immédiat, une baisse consécutive du prix du gaz butane sur le marché. La bouteille de 9 kg est ainsi passée de 57.000 ariary à 51.800 ariary. Par ailleurs, les entreprises de distribution de gaz domestique ont engagé des promotions pour faciliter l'accès de nouveaux ménages à ce combustible écologique. C'est le cas notamment pour Vitogaz qui a procédé au lancement de la vente de gaz au détail ou encore la promotion pour la bouteille et le kit de première utilisation du gaz. Et les efforts ne vont pas en rester là puisque au nom du partenariat public privé, une convention de partenariat sur l'application de la baisse de 5% de la TVA sur le gaz domestique vient d'être établie.

Distribution gratuite

Conclue, entre, le ministère de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, d'une part et le Comité Malgache du Butane de l'autre, cette convention repose sur des dispositifs destinés à augmenter considérablement le nombre de foyers utilisant le gaz comme combustible domestique et de réduire ainsi le recours au charbon de bois. A savoir, une distribution gratuite à 15.000 ménages d'un 1er kit complet de bouteille de gaz (consignation, brûleur et fatapera) ; une promotion sur 9.000 kits complets de 9 Kg pour la première année. Cette promotion aura pour but d'assurer une remise de 80% sur le kit de première acquisition constitué de la consignation bouteille et de l'ensemble fatapera brûleur ; une mise en vente de bouteilles de gaz de petites capacités (4-5-6 kg) ; une mise en place d'un système de vente au détail de gaz en station-service à Antananarivo et Majunga dans un premier temps, permettant d'accéder à la recharge de gaz butane à partir de 3000 ariary d'achat; et enfin un reboisement d'au moins 60 ha par an. Les entretiens sylvicoles et la protection du domaine contre les feux seront obligatoires. Par la suite, la détermination du nombre de kits gratuits et ceux en promotion se fera chaque année conformément au résultat du suivi et évaluation et en fonction de l'évolution de la consommation des ménages.

Baisse de la déforestation

A l'issue de ces actions, une baisse conséquente de la déforestation par la réduction de la consommation du charbon et par la hausse de la consommation de gaz est attendue ainsi que la réduction de la pression sur les ressources naturelles par la promotion des énergies alternatives pour une consommation plus responsable. Signée par le Directeur Général des Impôts, Germain et le Président du Comité Malgache du Butane, Olivier Gasbarian, cette convention a fait l'objet d'une cérémonie qui s'est déroulée au Carlton vendredi dernier en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato et du ministre de l'Environnement et du Développement Durable Baomiavotse Vahinala Raharinirina.