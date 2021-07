Madagascar: Le football porteur de joie et de désillusion

De nombreux férus de ballon rond n'ont pas boudé leur plaisir depuis trois semaines. Ils ont veillé devant leur poste de télévision pour voir le maximum de matches de l'Euro 2020 ou de la Copa America.

C'est cependant certainement les confrontations des équipes européennes qui ont véhiculé le plus d'émotions, et qui ont provoqué enthousiasme ou amertume chez les uns et les autres. On entre maintenant dans la dernière ligne droite. Certains favoris sont tombés de haut, et ceux qui étaient considérés comme des petits poucets vont maintenant essayer d'arriver au sommet de l'Europe du football.

La Copa América a déchaîné moins de passion que l'Euro 2020. Dans la première compétition, ceux qui étaient considérés comme les plus forts, notamment le Brésil, ont parfaitement tenu leur rang. Mais dans l'Euro 2020, ceux que l'on voyait dans le dernier carré sont tombés en cours de route. Les Bleus de l'équipe de France qui avaient sur le papier les meilleurs joueurs n'ont pas tenu le choc devant une équipe de Suisse moins brillante mais volontaire. La déception des supporters a été à la mesure de l 'envie de vibrer aux exploits de leurs favoris. La déception fut immense, les Français n'ont pas été les seuls à disparaître en huitième de finale. Les Portugais, champions d'Europe, les ont rejoints dans la défaite.

Les Belges qui avaient gardé une dent contre les Bleus n'ont pas résisté à l'envie de les brocarder. Les Allemands battus par les Français au premier tour ont retrouvé des Anglais conquérants qui les ont défaits. Les Italiens et les Espagnols vont retrouver les Danois, les Italiens et les Anglais en demi-finale. Le jeu est très ouvert, et l'on attend avec impatience ces chocs qui peuvent encore réserver des surprises. Mais la roue tourne et la hiérarchie peut encore être bousculée. Les Français ont commencé à surmonter leur déception et des leçons vont être tirées. Une fois de plus, le football a montré qu'il peut être porteur de joie, mais aussi de désillusion.