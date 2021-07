Madagascar: Ortho'doxs - « Stand for Metal » après « Te ho ngeza »

Après la première édition de Stand for Medal, en 2016, avec la sortie de leur premier album « King's », le groupe de métal Ortho'doxs s'est fait un peu discret. En effet, Abel, le chanteur du groupe, a dû partir à l'étranger à cause de son travail. La présence d'une maladie coronarienne y a également contribué.

En silence, cependant, le groupe Ortho'Doxs ne s'est pas arrêté et a imaginé de nouveaux projets pour leurs adeptes de longue date, les fans de musique métal et de rock en général. Les frères Rakotoarisoa et d'autres membres ont trouvé un nouveau chanteur pour succéder à Abel. Mparany Rakotoarivony, un jeune musicien, a été choisi par le groupe. « C'est lui que nous avons vu dans le groupe, car il répondait aux critères des nombreuses personnes sélectionnées. Il était un jeune interprète et avait une expérience dans la musique métal », selon Haja Rakotoarisoa, batteur du groupe.

Le band a continué à produire de nouvelles chansons, et a sorti son deuxième album en mai dernier, intitulé « Te ho ngeza ». Dans cet album, il parle de la vie des Malgaches en général, notamment de l'existence d'auteurs victimes d'injustices sous tous ses aspects, afin de se démarquer et de sortir du lot. L'album se compose de neuf chansons et comprend des rythmes, brassant large, qui plaisent aux métalleux et aux rockeurs. La qualité sonore est particulièrement impressionnante et l'album est également unique sur des sets avec d'autres artistes de musique métal tels que « Eagle and Hanitra », a expliqué Haja Rakotoarisoa.

« L'album est également différent dans la façon dont nous le présentons aux fans, c'est la version dédiée ou VIP et le format classique. Cependant, ils contiennent tous les deux des livres avec des paroles et des informations sur le groupe », a-t-il poursuivi. En plus de distribuer l'album aux fans, le groupe prévoit également la 2e édition du spectacle « Stand for metal ».