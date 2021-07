Madagascar: Rugby / « Trophée Barthès » - Entrée triomphante des Makis Juniors

Les Makis surprennent leurs adversaires au Kenya.

Les Makis Juniors ont largement dominé les Sénégalais lors de leur premier match inaugural de samedi. Après un début de match catastrophique, le Sénégal a encore rencontré une deuxième période cataclysmique. Les protégés de Mboazafy Zoé joueront leur deuxième match décisif contre le Kenya, champion en titre, ce dimanche.

Entrée fracassante. Les Makis Juniors se sont imposés face à l'équipe de Sénégal sur le score de 34 à 3, samedi, lors de la deuxième journée du championnat d'Afrique des moins de 20 ans baptisé « Trophée Barthès » qui se déroule actuellement à Nairobi. Un succès logique à l'égard du premier match des Sénégalais durant lequel ils étaient déjà battus par le Kenya sur un score lourd de 50 à 3. Les Makis ont mené le score avec un avantage de 12 points lors de la première mi-temps.

Les poulains de Mboazafy Zoé ont ouvert le score seulement à la deuxième minute de l'entame du match. Lucas a récupéré le ballon et a servi Erica Bruno qui l'a lancé en pleine vitesse, ce qui a marqué le premier essai. Cela a été transformé par Elson Gabriel. À la 10e minute, Elson Gabriel a encore profité de la pénalisation des Sénégalais et a ajouté trois points au score. À la 20e minute, Lucas a inscrit le deuxième essai pour les Makis. Avec une frappe non excentrée, Mickael n'a pas pu le transformer. Le ballon n'est pas passé par entre les poteaux.

Les sénégalais ont tenté d'effondrer la mêlée malgache. Ils n'ont obtenu qu'un penalty à la 32e minute. Le score a été réduit de 15 à 3 avant la pause. Au retour des vestiaires, Alain a franchi la défense sénégalaise pour marquer le troisième essai à la 52e minute. Tsiaroniaina Michel, bien placé, n'a pas tremblé pour le transformer. Les Malgaches ont creusé l'écart et ont mené sur le score de 3 à 27. Setra et ses coéquipiers voulaient terminer en beauté le jeu et se sont lancés à l'attaque. Lucas a marqué un doublé à la 60e minute. Étant dans toute sa puissance, Francky était emmené dans l'embut et avait inscrit le cinquième essai de son équipe, qui était transformé par Fiononana Rolland. Les deux équipes se sont séparées sur ce score de 34 à 3. » On sait tous la grande taille des sénégalais. La défense et le placage font partie de nos points forts. Nos remerciements à tous les Malgaches qui ont toujours soutenu les Makis « , a fait savoir le coach.

Victoire des Ladies Makis. Les matchs des équipes féminines dans le cadre du Rugby Africa Women's Cup ont précédé le match des Juniors. Après la défaillance des Makis à VII lors des matchs de barrage pour les Jeux Olympiques, les Makis à XV, quant à elles, ont fait un bon job au stade national de Nyayo à Nairobi. Elles ont battu le Kenya, pays hôte de la compétition, sur le score de 27 à 15 lors du match samedi. Il y aura un autre match retour à la fin de la semaine.