Madagascar: « Harambaton-kevitra » - Une feuille de route lancée par la HFKF pour le redressement de la nation

La plateforme HFKF (Hetsika Fampiraisana ny Kristiana ho an'ny Firenena) ou Mouvement pour le rassemblement des Chrétiens en faveur de la nation, vient de compiler un document intitulé « Harambaton-kevitra ».

Celui-ci a été élaboré suite aux reconstructions des chaînes d'idées de toutes les forces vives de la nation, et ce, à travers de nombreuses conférences-débats organisées pendant des mois. « Après avoir reçu la bénédiction divine à l'issue d'un culte qui s'est tenu récemment à l'église FLM Ambatovinaky, nous avons lancé ce "Harambaton-kevitra" au grand public pour une meilleure appropriation de toutes les parties prenantes. Nous pensons que ce document constitue une feuille de route relatant la vision que nous souhaitons réaliser dans les 40 ans à venir, et qui va nous permettre de procéder au redressement de la nation sur les plans social, économique et communautaire », a expliqué Tiana Randrianasoloarimina, le coordonnateur national du HKFK, lors de la présentation de ce document samedi dernier au Centre Arrupe à Faravohitra.

Réforme de l'éducation. Et lui de rajouter que dans le cadre de l'élaboration de cette feuille de route, l'on a pu faire des analyses rétrospectives de la vie de la nation, tout en disséquant la cause de la dégradation socio-économique du pays. « La réponse est claire, les Malgaches et Madagascar ont un lien spécifique, notamment dans la dimension spirituelle. Mais il y avait des moments où l'on n'a pas pu faire valoir les talents que Dieu nous a donnés, notamment cette dimension spirituelle et notre biodiversité. En outre, ce « Harambaton-kevitra » constitue des idées refondatrices de la nation, tout en se focalisant sur les différentes sphères influentes dans la vie de celle-ci. Il s'agit notamment des sphères économique, sociale, politique, de la religion, de la famille, culturelle, de la communication, de l'éducation, de la jeunesse et de la NTIC (Nouvelle Technologie de l'Information et de la communication) », a-t-il enchaîné. Au niveau de la sphère Economie, entre autres, la plateforme HFKF prône la mise en place d'un patronat chrétien basé sur le développement des coopératives ainsi que le réveil spirituel pour un éveil économique. Quant à la sphère Education, « la réforme de l'éducation constitue la meilleure solution permettant de redresser le pays sur les plans économique, social, politique et environnemental », a évoqué Faly Rafieferana, un spécialiste en la matière.

Colonisation moderne. Quant à la sphère politique, le Pr Rijamalala Ravalison a soulevé que la promotion de la justice et la lutte contre la corruption s'imposent également pour une meilleure bonne gouvernance de la nation. Par ailleurs, la sphère Jeunesse est en même temps à valoriser étant donné que plus de 65% de la population malgache ont moins de 25 ans. Et parlant de la sphère NTIC, « nous devons maîtriser toutes les nouvelles technologies telles que le 5G et le 6G, le web 5.0, l'électricité sans fil, le pilotage automatique, l'ordinateur quantique et l'intelligence artificielle ainsi que les finances numériques, sinon cela devient une forme de colonisation moderne entreprise par les pays développés. Une plateforme de rencontre entre les Chrétiens doit être ainsi mise en place en vue d'élaborer une loi régissant ce secteur », a déclaré Ny Hasina Andriamandranto, un ancien ministre des Postes et de la Télécommunication. En tout, la HFKF va promouvoir incessamment ce document « Harambaton-kevitra » au niveau des églises en tant qu'institutions les plus puissantes dans le pays, des acteurs gouvernementaux, des membres de la société civile et du secteur privé.